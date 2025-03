Il Gaber di Bube: una tesi che diventa un libro

Grosseto: È finalmente disponibile "Metodo Gaberscik - Giorgio Gaber alle prove", il libro nato dalla tesi di laurea discussa presso il DAMS di Roma Tre del musicista, cantautore Claudio Bube Iannuzzi. Edito da Cesare Moroni, il volume offre un’analisi innovativa del Teatro Canzone di Giorgio Gaber, esplorandone la genesi e il processo creativo in un modo mai affrontato prima.

L'autore si è concentrato sul "processo di costruzione" che precede la messa in scena degli spettacoli gaberiani, indagando le fonti di ispirazione che dietro i celebri movimenti dinoccolati, le espressioni facciali tipiche dell'artista e il metodo di scrittura usato da Sandro Luporini per dare quel tocco di poesia al testo. Il titolo del libro si ispira al “Metodo Stanislavskij”, dimostrando, volume studiato da tutti i professionisti del teatro.

A rendere ancora più prezioso il libro, la partecipazione di figure chiave nella storia artistica di Gaber, tra cui Sandro Luporini, Luca Ravagni (tastierista di Gaber negli anni ‘90), Gianni Martini (chitarrista dal 1984 in poi) e Giampiero Alloisio (ex collaboratore).

L'elemento più rivoluzionario del libro è la definizione del primo vero e proprio manifesto del Teatro Canzone, che sfata il luogo comune secondo cui questo genere sia semplicemente l’unione tra canzone e prosa. La ricerca dimostra che il Teatro Canzone è un linguaggio artistico autonomo, con proprie regole e una struttura distintiva.

Bube, in primis, dichiara di aver sperimentato direttamente il metodo descritto nel libro e di averlo applicato nel suo spettacolo omaggio a Gaber, intitolato "Una razza in estinzione", avendone ottenuto un netto miglioramento che lo ha portato ad essere apprezzato come uno tra gli interpreti più fedeli di questo genio del panorama musicale italiano.

"Metodo Gaberscik - Giorgio Gaber alle prove" è un'opera imperdibile per chi ama il teatro, la musica e desidera approfondire il lavoro di uno dei più grandi maestri della scena italiana, adatto non solo a chi vuole lavorare in questo settore, ma anche al grande pubblico.

Il libro sarà presentato venerdì 7 marzo alla Galleria Antiquariato Ticci alle ore 17:00 a Grosseto, insieme all’autore Claudio Iannuzzi e all’editore Cesare Moroni.





Ma gli appuntamenti non finiscono qui! Dopo due sold-out consecutivi a Roma e varie repliche in tutta Italia, finalmente Sabato 29 marzo ore 21:00 al teatro Moderno di Grosseto sarà messo in scena lo spettacolo “una razza in Estinzione”, un grande tributo a Giorgio Gaber che vede come protagonisti lo stesso Bube e i suoi musicisti: Giulio Ramacciotti, Francesco Terribile, Samuele Boscagli.

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla ONLUS Abio per il progetto “il bambino al centro”; biglietti disponibili su ticket.it oppure contattando il numero 334 72 63 852.