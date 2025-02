Il Follonica U19 vendica la sconfitta dell'A2 contro il Sarzana

Follonica: Vittoria roboante del Leccio Moro Follonica U19 contro il Sarzana, che vendica così la sconfitta subita domenica scorsa. Sulla difficile pista di Sarzana i ragazzi di Aloisi battono per 8 a 1 i padroni di casa, basta solo un minuto perché Talarico porti in vantaggio la squadra maremmana, dopo pochi secondi però, Lavagetti pareggia il conto. Sembrava l'epilogo della partita di domenica scorsa con l'A2 ma stavolta i bianco/azzurri non perdono il controllo e con Maggi raddoppiano. Allo scadere del primo tempo Margheriti, tornato finalmente a disposizione del mister Aloisi, va in goal con una doppietta. Si va a riposo sul 4 a 1 per il Leccio Moro Follonica. Nella ripresa è ancora il Follonica sempre con Talarico ad andare in goal, poi ancora Margheriti, Asta e Maggi portano il risultato sul 8 a 1 definitivo.

Leccio Moro Follonica: Mugnaini, Del Viva, Margheriti, Maggi, Asta. Talarico, Frare, Malvezzi, Premoli, Burroni.