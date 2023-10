Sport Il Follonica Hockey 1952 tenta la qualificazione in WSE Champions League 10 ottobre 2023

10 ottobre 2023 101

101 Stampa

Redazione

Follonica: Il Follonica Hockey 1952, dopo la splendida vittoria di sabato nella prima di campionato A1 stagione 2023/24 contro il Lodi conclusa con il punteggio di 4 a 3 con la bellissima tripletta di Davide Banini e di Marco Pagnini, mentre per il Lodi sono andati a segno Najera, Fernandes e Nadini, si appresta già Venerdì in terra Francese, a La Roche-sur-Yona Nantes, ad affrontare La Vendéenne squadra Francese e sabato conto S.K Herringen squadra tedesca per le qualificazione della WSE Champions League.



I ragazzi di Sergio Silva proveranno a confermare tutto quello di buono hanno fatto vedere sabato, conoscono il valore dei loro avversari, per cui saranno delle partite elettrizzanti che sicuramente daranno spettacolo interpretando le gare nella maniera giusta. Fischio d’inizio Venerdì alle ore 20.30 in diretta Youtube sul sito della europe.worldskate.tv.

