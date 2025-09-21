Il Follonica Hockey 1952 - A1 vince il primo memorial “Simone Pantani”

Ci sono serate dove l’hockey su pista ritrova le sue origini diventando occasione dello stare insieme, del divertimento, e soprattutto del ricordo.

Follonica: E tutta l ‘essenza di questo meraviglioso sport si è vista venerdì sera al Palazzetto Armeni di Follonica dove è andato in scena il Primo Memorial Simone Pantani, nel ricordo di uno sportivo il quale è stato il direttore sportivo della prima squadra del Follonica Hockey ed è sempre stato un grande appassionato di hockey pista. Una persona molto conosciuta in città sia per il suo amore per lo sport ma anche per la sfida quotidiana alla malattia che lo ha accompagnato negli ultimi anni. A ricordarlo, ma con allegria come avrebbe voluto lui, tanti suoi amici, tutta la sua famiglia sugli spalti che hanno tifato le due squadre del Follonica Hockey precisamente A1 e A2. Un quadrangolare che ha registrato la vittoria del Follonica Hockey A1 battendo in finale per 2-1 l’Hockey Forte dei Marmi, una sfida di grande intensità e passione agonistica. In precedenza nelle semifinali il Forte dei Marmi nella ripresa ha piegato il Follonica Hockey A2 per 8-1 e poi i padroni di casa hanno superato il Pumas Ancora Viareggio per 5-3, ribaltando lo 0-3 iniziale. Inoltre il giorno 22 settembre alle 18,30 avrà luogo al VILLAGGIO PAPPASOLE (nostro sponsor da anni) la presentazione della prima squadra A/1 della serie A/2 under 23 e del main sponsor Innocenti Costruzioni, mentre tutto il settore giovanile verranno presentate il 5 Ottobre dalle ore 12.00 presso il Circolo Nautico “ Calaviolina”.











