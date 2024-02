Il Follonica Basket trionfa all'Elba

Continua la striscia positiva del Gruppo Crosa Service Follonica Basket nel campionato di Divisione Regionale 3

Follonica: La partita di domenica 11, alla vigilia si presentava ostica, sia per il campo notoriamente difficile, sia per il fatto che gli elbani, squadra decisamente coriacea, nel girone di andata erano stati gli unici ad espugnare il Palagolfo. Gli azzurri, pertanto, non si aspettavano di certo una passeggiata, questo ha fatto sì che la partenza dei follonichesi sia stata all’insegna della concentrazione, con i ragazzi di Vichi e Pietrafesa che fin da subito mettono in campo il giusto atteggiamento. Ne scaturisce un primo quarto molto equilibrato, con i padroni di casa che sembravano, almeno a tratti, avere qualche carta in più da giocare soprattutto sotto i tabelloni. Il primo quarto finisce sul 16-17 in favore di Follonica. Nel secondo quarto il Gruppo Crosa Service cambia decisamente marcia e la pur buona partenza diventa una gara dall’ottimo rendimento offensivo e difensivo, alzando l'intensità in difesa e il ritmo in attacco, e soprattutto facendo un lavoro egregio a rimbalzo, che fruttava un parziale di 23-9 portando le squadre all’intervallo lungo sul punteggio di 25-40.



Al rientro in campo la Pallacanestro Elba prova a forzare e ad alzare il ritmo, cercando a più riprese di accorciare il gap, ma Follonica tiene duro e ogni volta che gli elbani si fanno sotto a 6/8 punti di distanza, la reazione degli azzurri arriva puntuale, ricacciando indietro i tentativi dei padroni di casa e riportando velocemente in doppia cifra il vantaggio fino ad arrivare alla terza sirena sul 42-56.

Nell’ultimo quarto Elba tenta la carta del quintetto piccolo per tentare idi intensificare la pressione, sacrificando però i due lunghi che fino a quel momento avevano contribuito non poco al rendimento della squadra, gli azzurri non si fanno sorprendere dal nuovo atteggiamento tattico, riuscendo a gestire i tentativi di mettere pressione dei padroni di casa che non riescono a concretizzare l’agognata rimonta, anche grazie ad un controllo a rimbalzo dei follonichesi divenuto a quel punto molto più agevole. Finisce così la partite con la vittoria del Gruppo Crosa Service per 74-59 che consegna 2 punti preziosi agli azzurri, sempre più secondi nel Girone A e sempre a soli 2 punti dalla capolista PNC Livorno.

Pallacanestro Elba – Gruppo Crosa Service Follonica: 59-74

Ottimo l’arbitraggio di Filippelli di Livorno

Prossimo turno, ultimo della prima parte di campionato, in attesa della fase a orologio, domenica 18 febbraio alle ore 18.30 al Palagolfo, con gli azzurri che ospiteranno il fanalino di coda Dinamo Basket Rosignano

Tabellino: Petri (cap) 4, Ranieri, Vichi L. 11, Pagnini, Donati 9, Francardi 5, Marcocci, Angiolini 4, Bartoli 21, Bianchi 16, Marchi, Bartolozzi 4. All. Giuliano Vichi, Ass. All. Dario Pietrafesa.