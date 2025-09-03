Il Flashmob di Castiglione della Pescaia spopola sul web

È il video del flashmob estate 2025 realizzato nella mitica "salitina" di Castiglione della Pescaia.

Castiglione della Pescaia: Con la direzione artistica di Carla Baldini, hanno partecipato al flashmob i cantanti del coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, il sassofonista Gianni Rubolino, il trio Radiolinas (Enea Bardi, Silvio Cuviello, Simone Biasini), i danzatori della scuola di ballo Odissea 2001 e alcuni castiglionesi e amici di Castiglione.

Ecco la trama del video: un sassofonista si fa spazio suonando fra la folla della salitina e giunge in piazzetta, una cliente del ristorante si alza e intona “Hey! Baby", la cameriera e un altro cliente si uniscono al canto e poi escono dai negozi o compaiono improvvisamente da vicino un gran numero di cantanti, musicisti e ballerini che interpretano due hit della surf music anni ’60, "Barbara Ann" e “Hey! Baby", riuscendo a coinvolgere i passanti del sabato sera castiglionese.

Il video sta ottenendo un successo insperato: sono oltre 55.000 le visualizzazioni in pochi giorni, il 70% delle quali proveniente dall' estero, con un trend in costante ascesa. Il flash è stato prodotto dall'associazione Nasdaq di Castiglione della Pescaia, con la collaborazione del Comitato Carnevale, del Ccn e del Vespa Club locali, le riprese video sono di Simone Ferrini, Alessia Piccinetti, Giacomo Turchi e Melania Riemma.

Dopo una breve pausa estiva il coro gospel Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble diretto da Carla Baldini, ideatrice dello story board del video, ha ripreso la propria attività in vista dei prossimi impegni (canteranno il 20 settembre a Roma ed a dicembre hanno in programma un articolato Gospel Tour natalizio).

Per giovedì 11 settembre i Sisters and Brothers hanno lanciato un "Open day", finalizzato ad ampliare l'organico del coro, in particolare di voci maschili. Non sono richieste esperienze precedenti e conoscenze musicali: basta una voce intonata e voglia di cantare in coro. L’appuntamento è per le 20.45 presso il Centro commerciale Gorarella (1° piano, ingresso a lato del Bar Awanagana).

Per info: www.carlabaldini.it/sistersandbrothers - tel/wa 335 584 9911.



