Il Fiorino porta l’eccellenza del Pecorino Toscano DOP alla Fiera Internazionale di Anuga

Grosseto: Caseificio Il Fiorino approda ad Anuga 2025, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al food & beverage, che si terrà a Colonia, in Germania. La storica realtà casearia maremmana sarà presente dal 4 all’8 ottobre nel padiglione 10.1, stand G060 – G068, all’interno dello spazio dedicato al Consorzio del Pecorino Toscano DOP.

Il volto internazionale de Il Fiorino. Per Il Fiorino si tratta della prima esperienza fieristica in Germania, dopo aver già partecipato con successo a importanti eventi nazionali come TuttoFood e Cibus, e a prestigiose fiere internazionali come il Fancy Food di New York. Negli anni, grazie ai numerosi premi conquistati dai suoi formaggi nei più prestigiosi contest internazionali, il nome “Il Fiorino” è diventato sinonimo di qualità e riconoscibilità nel panorama caseario mondiale

“Per noi partecipare alle Fiere – spiegano Angela Fiorini e Simone Sargentoni – è un’opportunità importante perché ci consente di confrontarci con i mercati esteri, far conoscere ulteriormente i nostri prodotti e valorizzare il lavoro artigianale che portiamo avanti da generazioni. Siamo orgogliosi, essendo Duilio Fiorini uno dei fondatori del Consorzio, di essere tra le aziende che andranno a rappresentare il Pecorino Toscano DOP”.

Il Pecorino Toscano DOP. Ad Anuga sarà protagonista il Pecorino Toscano DOP stagionato, una delle punte di diamante della produzione de Il Fiorino e si riconosce per aver impresso il numero 105 a fuoco sullo scalzo. Questo formaggio è tra i più premiati della produzione casearia firmata da Angela Fiorini e Simone Sargentoni, grazie al suo sapore persistente, equilibrato ed elegante. La sua pasta compatta e solubile racchiude aromi che evocano note di frutta secca e di fieno, mentre la certificazione DOP ne garantisce il rispetto del disciplinare e l’autenticità del legame con il territorio toscano.



