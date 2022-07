Il Fiorino: il caseificio conquista sei medaglie International Cheese Award

Il palmares del Caseificio di Roccalbegna tocca quota 156 premi dal 1964 ad oggi. Angela e Simone Sargentoni: “Orgogliosi e pieni di gioia per questo ennesimo e straordinario risultato”

Grosseto. Tre ori, due argenti e un bronzo conquistati all’International Cheese Awards. Si arricchisce di 6 nuove medaglie il già ricco palmares dei Caseificio Il Fiorino che tocca quota 156 tra premi e riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e internazionale nei più importanti contest caseari. A convincere la giura dell’International Cheese Awards sono stati Il Cacio di Venere con doppio oro, la Riserva del Fondatore che si porta a casa un altro oro, confermandosi uno dei pecorini più premiati al mondo. Al Fior di Cardo e al Fiorin Blu sono andate due medaglie d’argento, mentre il Cacio di Afrodite, novità 2022 de Il Fiorino si aggiudica il bronzo.

Orgogliosi di ciò che siamo, ma vogliamo superarci ancora. “Grande gioia e grande entusiasmo. Li abbiamo salutati così – affermano Angela Fiorini e Simone Sargentoni de Il Fiorino - queste sei medaglie che arrivano fin qui a Roccalbegna dal Regno Unito e da un concorso che si caratterizza per l’altissima selezione dei partecipanti e per l’elevato spessore della giuria. Abbiamo alle spalle una storia importante di tradizione casearia artigianale che viene dal 1957 e che abbiamo portato avanti rinnovando ma non snaturando la nostra anima. I nostri formaggi sono frutto della tradizione, della capacità di innovare ma soprattutto sono fatti con latte proveniente da un raggio di circa 40 chilometri da noi. Il latte, la qualità del territorio in cui abbiamo la fortuna di abitare insieme all’arte casearia danno ai nostri pecorini la possibilità di essere distinti e riconosciuti al gusto, all’odore e al tatto”.





I formaggi premiati con la medaglia d’oro. Doppio oro è stato conferito dall’International Cheese Awards al Cacio di Venere, prodotto con latte biologico di altissima qualità, proveniente dai pascoli intorno Roccalbegna e con tartufo bianchetto biologico toscano. Un pecorino dalla forma larga e non molto alta per consentire una stagionatura più compatta e omogenea. Dalla sua uscita sul mercato nel 2021 ha già ottenuto 4 medaglie: un argento (International Cheese Awards 2021) e un oro (Mondial du Fromage 2021) che si vanno ad aggiungere al doppio oro conquistato oggi nel Regno Unito. Medaglia d’oro anche per la Riserva del Fondatore, creato dalle mani di Angela e Simone per rendere omaggio al fondatore Duilio Fiorini questo pecorino è il Re dei formaggi de Il Fiorino. Prodotto con gli antichi metodi della tradizione e affinato in grotta per 2 anni, è un formaggio “da meditazione”, pluripremiato dal 2012 con 4 Super Gold, 13 medaglie d’oro, 5 argenti. Le medaglie di argento dell’International Cheese Awards sono andate poi al Fior di Cardo, pecorino della tradizione prodotto con caglio vegetale, estratto dai fiori di cardo, si caratterizza per le note erbacee e animali tipiche dei pascoli della Maremma e al Fiorin Blu, pecorino erborinato realizzato con il miglior latte dei pascoli della maremma e con il Penicillium roqueforti dal gusto intenso e ben bilanciato ed un odore vegetale. Medaglia di Bronzo al Cacio di Afrodite, new entry de Il Fiorino, che si aggiunge alle 2 stelle al Great Taste Awards 2021, alla medaglia di bronzo all’International Cheese and Dairy Awards 2021 e alle due medaglie al World Cheese Awards 2021 di Oviedo. Si tratta di un pecorino semicotto stagionato, dal gusto equilibrato, piacevole, armonico. La pasta è compatta con un’occhiatura fine e regolare.

Dalle origini a oggi: storia scandita dai successi. Dal 1964 data del primo premio ottenuto a Saturnia, Il Fiorino ha iniziato un lungo percorso costellato da riconoscimenti nei più importanti concorsi caseari internazionali: in totale sono stati 156 di cui 55 tra medaglie Gold & Super Gold, 45 argenti, 39 bronzi e 17 premi speciali. Per ben due volte Il Fiorino si è laureato vicecampione del mondo a Londra nel 2014 e a San Sebastian, in Spagna, nel 2016. Nel 2018 a Bergen, in Norvegia, Il Fiorino si è classificato quinto assoluto ed è stato premiato come migliore azienda italiana della manifestazione.