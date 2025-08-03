Il Fiorino guida l’innovazione nei pecorini di grande pezzatura e lancia l’astro nascente Cacio di Afrodite

Da Roccalbegna alla vetta del gusto internazionale

Grosseto: Da un piccolo paese della Maremma ai vertici del gusto mondiale: Il Fiorino riscrive le regole del formaggio italiano, vincendo molti importanti premi anche all’ultimo Great Taste Awards di Londra e confermandosi tra i protagonisti dell’eccellenza agroalimentare con pecorini di altissima qualità.

La rivoluzione de Il Fiorino nel mondo caseario: pecorini eccellenti di grandi pezzature. Il caseificio di Roccalbegna, fondato nel 1957, ha saputo unire sapienza artigianale e innovazione e si sta affermando come pioniere nella produzione di pecorini di grandi dimensioni. L’azienda maremmana è la prima, da vent’anni, ad aver percorso questa strada. Una tecnica difficile, ma capace di esaltare il processo di stagionatura lenta nelle cantine scavate nella roccia e di restituire profili aromatici complessi e inimitabili. Grazie a questa scelta l’azienda maremmana si è affermata nel panorama nazionale e internazionale, ricevendo numerosi riconoscimenti per la qualità e l'eccellenza dei suoi formaggi, come il celebre pecorino Riserva del Fondatore o il Cacio di Afrodite. E proprio l’Afrodite ha ottenuto, proprio in queste ore, il massimo riconoscimento possibile – le ambite Tre Stelle – al Great Taste Awards, unico pecorino italiano a raggiungere questo traguardo. Solo 273 prodotti le hanno raggiunte pari al 2% degli oltre 14.000 partecipanti. Oltre all’Afrodite, Il Fiorino torna da Londra con altre stelle che sono state conferite al Grotta del Fiorini al il Cacio di Caterina e al Cacio di Giove.

Il Cacio di Afrodite: successi e caratteristiche del nuovo astro nascente. Nato nel 2021, il Cacio di Afrodite ha già ottenuto molti riconoscimenti internazionali, tra cui, l’oro ai World Cheese Awards di Oviedo, al titolo di Miglior Formaggio di Montagna del mondo agli International Cheese Awards 2025, alla Golden Fork del 2023 come miglior prodotto italiano e a molti altri premi: 10 in appena 5 anni. Ma non è solo un formaggio: è un viaggio e il nome non è casuale. Questo pecorino, infatti, come la dea dell’amore ti seduce e ti conquista piano piano, con il suo profumo che ricorda il fieno d’estate, la frutta secca, la terra. E poi ti sorprende con un gusto pieno, profondo, che cambia ad ogni morso. È sapido, ma mai eccessivo. Intenso, ma elegante. La sua pasta è compatta ma vellutata, burrosa al palato. Si scioglie lentamente e lascia dietro di sé una scia lunga, persistente, quasi avvolgente. Ogni forma è il frutto di mesi di cura, attenzione, rispetto per il latte e per i suoi tempi.

I giudici internazionali non hanno lesinato elogi: il Cacio di Afrodite è stato definito “un formaggio delizioso, che unisce note animali e raffinatezza in un equilibrio sorprendente. Un pecorino dalle caratteristiche uniche, degno del massimo punteggio”. Anche gli altri formaggi hanno ricevuto parole entusiaste: il Grotta del Fiorini è stato giudicato “armonioso e bilanciato, frutto di una lavorazione attenta e amorevole”, mentre Caterina e Giove hanno colpito per artigianalità e cura nei dettagli.

“Ci sono riconoscimenti – afferma Angela Fiorini, che guida l’azienda insieme al marito Simone Sargentoni - che non premiano solo un prodotto, ma tutto ciò che c’è dietro: la dedizione quotidiana, l’amore per il territorio, il rispetto per la tradizione e il coraggio di innovare. Questi premi ci riempiono d’orgoglio. Afrodite ha saputo parlare al cuore e al palato dei giudici con la sua eleganza unica. Dopo una stagione di successi e apprezzamenti questa è una conferma importante per noi, per il nostro team e per una filosofia produttiva in cui crediamo profondamente: eccellenza, passione e artigianalità”. Ma la storia non finisce qui. “Dalla Maremma al mondo – aggiunge Simone – portiamo avanti con coerenza una tradizione di famiglia che valorizza ciò che di più autentico offre la nostra terra. Ogni forma racconta un pezzo della nostra storia. Il Cacio di Afrodite è molto più di un formaggio premiato: è il risultato della perfetta unione tra territorio, sapere artigianale e materie prime d’eccellenza”.