Finanza Il Fiorino e le sue eccellenze in partenza per Tuttofood 6 maggio 2023

Redazione Dall'8 all'11 maggio appuntamento a Fiera Milano con le migliori eccellenze casearie dell'azienda Grosseto: Il Fiorino si prepara a essere fra i protagonisti di Tuttofood, la più importante fiera italiana dedicata al food&beverage in programma a Fiera Milano da lunedì 8 a giovedì 11 maggio. Il caseificio Il Fiorino accoglierà i visitatori nel Padiglione 2 Stand H2 - H8 con la sua produzione di eccellenza e avrà l'opportunità di confrontarsi con le nuove tendenze dei mercati incontrando buyer e operatori internazionali. "Tuttofood - afferma Angela Fiorini, alla guida del caseificio Il Fiorino insieme al marito Simone Sargentoni - rappresenta un evento dal respiro internazionale e siamo pronti a partecipare a questa nuova edizione, che torna dopo la pandemia, con la passione e la grinta di sempre. A Fiera Milano avremo uno spazio nuovo, in cui incontreremo tutti coloro che vorranno assaggiare i nostri formaggi e conoscere le storie e la passione che si celano dietro le nostre eccellenze casearie. La manifestazione ci darà anche l'opportunità di confrontarci con le nuove tendenze del settore e di programmare al meglio i prossimi mesi di attività con nuovi obiettivi e prospettive".





