Il Fiorino amplia la grotta naturale per la stagionatura dei Pecorini più premiati

Le nuove celle di stagionatura custodiranno le eccellenze casearie Grotta del Fiorini, Cacio di Caterina, Cacio di Venere, Cacio di Afrodite e Cacio di Giove

Roccalbegna: La grotta di stagionatura naturale de Il Fiorino raddoppia i suoi spazi per custodire i pecorini più premiati al mondo. Nei giorni scorsi a Roccalbegna sono state inaugurate da Angela Fiorini e Simone Sargentoni le nuove celle di maturazione di oltre 200 metri quadrati all’interno della storica grotta ricavata nel cuore della roccia da Duilio Fiorini da oltre 60 anni. Qui stagioneranno i pecorini Grotta del Fiorini, Cacio di Caterina e la nuova linea “I divini sapori”: Cacio di Afrodite, Cacio di Giove e Cacio di Venere.







“Abbiamo scelto di ampliare la nostra grotta - afferma Angela Fiorini, alla guida del caseificio Il Fiorino insieme al marito Simone Sargentoni - perché la stagionatura naturale senza additivi né conservanti, insieme a un’arte casearia artigianale che ci tramandiamo dal 1957, contribuisce a racchiudere nei nostri pecorini il profumo e il gusto che solo un lungo affinamento in grotta a temperatura e areazione naturale può dare. Non è un caso, infatti, che i nostri formaggi più premiati al mondo stagionano tutti all’interno della nostra grotta: dalla Riserva del Fondatore al Cacio di Caterina fino al Grotta del Fiorini. Negli ultimi anni avevamo bisogno di ampliare le nostre celle per custodire la maturazione delle nostre novità, come il Cacio di Venere, il Cacio di Afrodite e il Cacio di Giove. Ognuno di questi pecorini, a suo modo, racconta un pezzo del nostro territorio dove vengono pensati, prodotti e stagionati prima di essere inviati in tutto il mondo”.

La grotta delle meraviglie de Il Fiorino. Da oltre 60 anni, nel cuore della Grotta naturale della famiglia Fiorini vengono custoditi su assi di legno i pecorini più pregiati dalla stagionatura più lunga. Ogni forma viene seguita, curata, periodicamente girata a mano e spazzolata dai casari de Il Fiorino per dare consistenza alla crosta e protezione alla pasta, senza nessun trattamento e additivo. Il valore aggiunto della grotta naturale scavata nella roccia è il particolare microclima che facilita lo sviluppo di muffe nobili che rendono il prodotto di una qualità superiore. Anche in questo caso, la mano del casaro è fondamentale. Ogni pecorino prima di essere accolto nella grotta viene lavato con acqua e, in seguito, spazzolato a mano per sviluppare quei sapori, quei profumi e quelle caratteristiche organolettiche che danno carattere e identità a ogni forma.