Il Fiorino a Tuttofood 2025: l’eccellenza toscana che conquista il mondo

Grosseto. La tradizione casearia artigianale de Il Fiorino sbarca a Milano. Il Caseificio di Roccalbegna sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Tuttofood, la principale fiera italiana dedicata all’agroalimentare, in programma a Milano dal 5 all’8 maggio. Il Fiorino sarà all’evento con lo spazio ‘Casa Fiorini’ nel Padiglione 1 – Stand U13, dove accoglierà operatori, buyer e appassionati del settore per raccontare – attraverso i propri formaggi – una storia fatta di autenticità, territorio e qualità.

Caseificio Il Fiorino una storia che conta quasi 70 anni. Fondata nel 1957 a Roccalbegna, nel cuore della Maremma grossetana, Il Fiorino è oggi una realtà a vocazione internazionale, apprezzata in Italia e all’estero per la produzione artigianale di formaggi realizzati esclusivamente con latte di pecora proveniente da pascoli locali, selezionato con rigore per garantire un prodotto di grande eccellenza, sostenibile e ricco di identità territoriale. Oggi i formaggi de Il Fiorino si trovano nelle migliori gastronomie e botteghe del mondo e sono considerati tra gli ambasciatori del Made in Italy più apprezzati dal pubblico internazionale. Un successo che si consolida di anno in anno, anche grazie ai prestigiosi riconoscimenti ottenuti nei più importanti concorsi caseari mondiali: 137 premi in 58 anni di attività.