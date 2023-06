Il fiorentino Andrea Casale diventa campione toscano di fotografia subacquea

Punta Ala: Giugno di premi per il fiorentino Andrea Casale che, sabato 10, presso il Porto Turistico di Punta Ala è diventato campione regionale toscano di fotografia subacquea 2023 per la Federazione F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Subcquea e Attività Subacquea).

La gara che ha decretato il primato di Casale, è stata quella organizzata dall’Associazione Subacquei Versilia XIII Trofeo Sub Versilia e I° Memorial Primo Cardini. Il vincitore, che è sportivo A.C. della Società di Firenze GB Sub Firenze, ha vinto il primo premio nella categoria “reflex” diventando campione regionale toscano dell’anno in corso. Secondo premiato è stato Fabio Tonini e terzo Stefano Cerbai. Entrambi gli sportivi, fanno parte del Centro Sub Alto Tirreno.

Nella stessa giornata di gara il GB Sub Firenze ha vinto anche nella categoria “compatte” con il I° e II° posto rispettivamente andato a Tommaso Gori e Marco Moresi. Il Gori, ha vinto anche nella categoria “foto più bella” Memorial Raffaello Barbieri.