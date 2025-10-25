"Il fiore della passione" di Maria Modesti presentato dalla Società Dante Alighieri

Mercoledì 29 ottobre alle ore 17:00, presso la Sede della Società Dante Alighieri in Via Vinzaglio 25, avrà luogo la presentazione del libro di Maria Modesti "Il fiore della passione"; dialogheranno con l'autrice Fulvia Perillo e Letizia Stammati.

Grosseto: Nell'originale trasfigurazione letteraria elaborata dalla scrittrice, l'opera mette al centro alcune donne della storia e del mito, le quali testimoniano direttamente la propria vicenda personale attraverso i pensieri e i sentimenti che hanno caratterizzato le loro scelte o il modo in cui hanno affrontato il loro tragico destino. Dotate di un forte temperamento Ipazia, Lucrezia Borgia, Artemisia Gentileschi sono riuscite a rivendicare se stesse, le capacità intellettuali e morali che possedevano, la libertà di giudizio e l'indipendenza a cui aspiravano, sfidando l'intolleranza e il dogmatismo delle convenzioni sociali. Andromaca Cassandra, Olena, Giulia sono state messe a prova da circostanze avverse o travolte dalla cieca furia della violenza, che non lascia scampo.

Maria Modesti è un'autrice che ha percorso generi diversi di scrittura, pubblicando moltissimo. Fra le sue opere 11 sillogi poetiche, con prefazioni e note critiche di intellettuali autorevoli, 4 raccolte di racconti e vari testi di saggistica; notevolissima la sua produzione teatrale (15 drammi), frequentemente messa in scena con regie e interpretazioni di alto livello e per importanti occasioni celebrative. Ha partecipato a convegni, manifestazioni, rassegne internazionali ed ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.



