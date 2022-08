“Il Figlio della Tempesta” al San Rocco Festival

Marina di Grosseto: Al San Rocco Festival, martedì 9 agosto alle 21.30, a prendersi il palco sarà “Il Figlio della Tempesta”. Lo spettacolo è un susseguirsi incalzante di musiche, parole e immagini per un allestimento speciale, creato in occasione dei 30 anni della Compagnia della Fortezza, e pensato come un affascinante viaggio nella sua storia, ricca di spettacoli indimenticabili che hanno fatto la storia del teatro italiano e mondiale. Si tratta di un progetto musicale-performativo che rielabora l’intero universo iconografico, sonoro ed emozionale della Compagnia della Fortezza. Attraverso uno studio sui caratteri dell’energia e delle frequenze della creazione, Andrea Salvadori, drammaturgo musicale della compagnia, intesse una drammaturgia composita e suggestiva di musica e immagini insieme con Armando Punzo, regista Architetto dell’Impossibile. In scena l’indissolubile rapporto tra parole e suono che si crea ogni volta che uno dei più eclettici compositori per la scena italiani e uno dei registi più visionari lavorano insieme, dentro il carcere di Volterra, quando le note della musica riempiono lo spazio, entrano nelle vene e nel cuore, riverberano con le parole e le visioni artistiche si concretizzano nei corpi degli attori.



La Compagnia della Fortezza nasce come progetto di Laboratorio teatrale nel carcere di massima sicurezza di Volterra. nell’agosto del 1988, a cura di Carte Blanche e con la direzione di Armando Punzo. Le poche ore di laboratorio inzialmente previste crescono esponenzialmente fin da subito: l’assiduità e la continuità del lavoro svolto con i detenuti è da sempre una delle caratteristiche della Compagnia della Fortezza, cosa che la contraddistingue da tutte le altre esperienze di teatro in carcere e, il più delle volte, da altre esperienze di teatro tout court. Rimanendo nell’ambito delle esperienze di teatro in carcere, l’altra connotazione imprescindibile della Compagnia della Fortezza è l’orientamento verso l’esito artistico del lavoro fatto attorno al teatro. L’impostazione data da Punzo è stata quella di lavorare nell’ “interesse del teatro e delle arti e dei mestieri del teatro“. E’ partita proprio di qui la rivoluzione per il carcere di Volterra e, di riflesso, anche per l’attenzione rivolta alla qualità artistica dell’operato della Compagnia della Fortezza. La Compagnia produce in media uno spettacolo all’anno; molti di questi, al pari dell’impegno profuso dai detenuti-attori, sono stati insigniti di premi tra i più ambìti nel mondo del teatro e continuano a riscuotere consensi tra addetti ai lavori, pubblico e operatori. I proficui risultati raggiunti hanno ben presto portato alle prime esperienze pilota di presentazione degli spettacoli della Compagnia all’esterno delle mura del carcere: era il 1993 e, da allora, la Compagnia ha cominciato ad essere regolarmente invitata e ospitata nei principali teatri, festival e rassegne italiani.

Proseguirà fino al 21 agosto il festival di teatro, musica e danza organizzato da Accademia Mutamenti – compagnia teatrale e factory di progetti artistici – e Pro Loco di Marina e Principina, grazie al contributo dell'assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto, della Fondazione CR Firenze e di tante aziende del territorio, prime fra tutti Banca Tema, Farmacia Zuccheri e Vivaio Principina.

BIGLIETTI: ingresso 10 €, ridotti 8 €. I biglietti si possono acquistare in prevendita online sul sito www.sanroccofestival.it oppure a Marina di Grosseto da Beautiful Ways Viaggi in via IV Novembre 87 – Tel. 0564 330093 - (€ 0,50 diritto di prevendita); a Grosseto alla Tabaccheria Stolzi Moris in via Roma 58 – Tel. 0564 21521 - (€ 0,50 diritto di prevendita). I biglietti possono essere acquistati anche la sera stessa dello spettacolo, all'ingresso del Forte San Rocco (salvo non siano già esauriti in prevendita).