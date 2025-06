Il Festival Recondite Armonie fa tappa per il terzo anno a Roccastrada

Giovedì 12 giugno alle ore 18.00 concerto alla Chiesa dei Ss. Paolo Apostolo e Barbara di Ribolla

Roccastrada: il concorso “Recondite Armonie” farà tappa per il terzo anno consecutivo nel territorio del Comune di Roccastrada con uno dei concerti del progetto Giovani Musicisti del Mondo che da 10 anni mette in contatto talentuosi artisti italiani e stranieri che si esibiscono sul territorio. Sarà infatti la Chiesa dei Ss. Paolo Apostolo e Barbara di Ribolla ad ospitare giovedi 12 giugno alle ore 18.00 il concerto dei Giovani Musicisti del Mondo, con la partecipazione del Coro dei Concordi.

Il progetto di scambio culturale giunto alla sua decima edizione, organizzato dall’associazione “Recondite Armonie”, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, dei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana, Roccalbegna e Roccastrada e la collaborazione di “Teatri di Grosseto”, della Diocesi di Grosseto, del Lions Club Grosseto Host, della pro Loco di Grosseto e delle Misericordie, è in corso e si svolgerà fino al 15 giugno portando nei comuni che hanno prestato collaborazione, una numerosa delegazione di giovani musicisti della classica di età compresa tra i 5 e i 30 anni selezionati nelle scuole e nei conservatori italiani ed esteri.

“Il Comune di Roccastrada è fiero di rinnovare anche per quest’anno il proprio sostegno al concorso “Recondite Armonie” - queste le parole del Sindaco Francesco Limatola - e di ospitare per il terzo anno consecutivo - dopo Sassofortino e Roccastrada - nella chiesa dei Ss. Paolo Apostolo e Barbara di Ribolla uno dei concerti del bellissimo progetto Giovani Musicisti del Mondo che da ben dieci anni mette in contatto talentuosi artisti italiani e stranieri che si esibiscono nel nostro territorio. Crediamo nel potere della musica come linguaggio universale che unisce i popoli e le generazioni. Questo festival non poteva che nascere nel nostro territorio, da sempre esempio di accoglienza e di dialogo. Ringraziamo chi rende possibile tutto questo e ribadiamo la nostra volontà di stare sempre al fianco di queste straordinarie iniziative che concorrono alla crescita della cultura musicale sul territorio.”

Il concerto previsto alla Chiesa dei Ss. Paolo Apostolo e Barbara di Ribolla è ad ingresso libero aperto a tutti. Per informazioni tel. 320/6712722 - 320/8871188 info.reconditearmonie@gmail.com