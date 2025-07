Il Festival Music & Wine torna sul territorio

La grande musica e i grandi vini del territorio sempre protagonisti

Grosseto: Un Agosto musicale davvero da “allegro con fuoco” quello in arrivo proposto dal 35° Festival internazionale “Music & Wine”. Iniziata nello scorso mese di giugno e che si protrarrà fino al mese di novembre inoltrato, la storica rassegna è promossa dall’Associazione Amici del Quartetto sotto la direzione artistica del musicista Giovanni Lanzini e con il contributo del Comune di Grosseto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, per un totale di oltre 20 concerti annuali distribuiti sul territorio. Il calendario agostano del festival prende il via sabato 2 ad Istia d’Ombrone presso il sagrato della chiesa parrocchiale (21,15) con l’attesissimo concerto del grande chitarrista Carlos Piñana, uno degli esponenti più importanti della chitarra flamenca mondiale che, accompagnato dal bravissimo percussionista italiano Paolo Monaldi proporrà lo spettacolo “De al Raíz a Alma” facendo rivivere tutte le emozioni ritmiche e melodiche tipiche della musica spagnola. Al termine dello spettacolo l’Associazione Pro-Loco di Istia d’Ombrone, coorganizzatore dell’evento, offrirà poi ai presenti una degustazione di vini locali.

La magia della grande musica e dei prodotti del territorio proseguirà poi mercoledì 6 agosto presso la Villa Granducale di Alberese (inizio sempre ore 21,15) dove l’energia della musica sarà fornita dal trio di fama internazionale formato da Sabrina Gasparini (voce e conduzione), Gentian Llukaci (violino) e Alessandro Di Marco (pianoforte) con il loro “I love Italy”, un viaggio nella musica italiana che tutto il mondo ci invidia passando attraverso l’opera, il cinema e la canzone d’autore. Infatti anche ad Alberese lo spettacolo sarà seguito da una degustazione di vini e prodotti locali organizzata dalla locale Pro Loco Alborensis, coorganizzatore dell’evento.

Il ciclo dei concerti d’agosto del Festival si concluderà poi mercoledì 13 presso la chiesa parrocchiale di Batignano, con inizio sempre alle 21,15. Evento organizzato in collaborazione con la Pro Loco del paese, che al termine offrirà ai presenti una degustazione, il concerto vedrà salire sulla scena il duo formato dal mezzosoprano Miriam Callegaro e dalla chitarrista Carla Tessari che proporranno il loro “Sentimiento Latino”, un affascinante viaggio nella musica sudamericana tra Brasile e Argentina. Ancora un’offerta variegata dunque di stili e di epoche anche in questi tre prossimi eventi, come oramai gli Amici del Quartetto ci hanno abituati.

Anche i tre appuntamenti d’agosto sono ad Ingresso Libero e non c’è bisogno di prenotazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Festival www.musicwinefestival.it o via Whatsapp (al numero 333 9905662) o tramite email (amiquart@gmail.com).