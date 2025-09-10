Il Festival Music & Wine torna alle Terme Marine con le arie più famose. Un duo di violino e pianoforte apre l’ultima parte dei concerti estivi

Grosseto: Dopo un’estate musicale entusiasmante che ha sempre fatto registrare il tutto esaurito in occasione di ciascun concerto, il 35° Festival Internazionale Music & Wine torna alle Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto con gli ultimi due interessanti appuntamenti di fine estate.

Si inizia sabato 13 settembre alle ore 21 il concerto “Grandi arie per grandi compositori” offerto dall’affermato duo composto dal violinista Carmine Gaudieri e dalla pianista Simonetta Bisegna. Un interessantissimo quanto godibile viaggio musicale che prevede l'esecuzione di brani di grandi compositori che hanno scritto pagine indimenticabili sulle arie liriche delle opere più famose. Si inizia con la Sonata "La Didone abbandonata" di Giuseppe Tartini, uno dei compositori violinisti più famosi del ‘700, e ispirata all'opera “Didone ed Enea” di Henri Purcell proseguendo poi con la Fantasia sui temi della “Traviata” di Antonio Bazzini, eccelso violinista dell’ottocento, nella quale si potranno riconoscere le romanze e le arie più famose dell’opera verdiana. Il concerto prosegue poi con “un mot à Paganini”, omaggio del grande Gioachino Rossini al genio Italiano del violino Niccolò Paganini per poi proseguire con la famosissima “Meditation” di Massenet. La carrellata di arie famose si concluderà poi con la fantasia sui temi della “Carmen” di Bizet che mette in risalto le arie più famose dell'opera, affidate al violino ed elaborate in chiave virtuosistica, che conducono l'ascoltatore in un’atmosfera suggestiva e briosa pregna di carattere iberico.

Venendo agli intepreti, il maestro Carmine Gaudieri, allievo del leggendario Dino Asciolla, si è poi perfezionato con grandi maestri presso l’Accademia di Santa Cecilia a Roma, studiando successivamente con Sandor Vegh e Kote Lazlo presso l’Accademia Superiore di Musica di Budapest. Diplomato anche in viola e in direzione d’orchestra, ha partecipato a numerosi festivals e tournees sia in Italia che in vari paesi del mondo. È fondatore, direttore e solista della prestigiosa Orchestra da Camera Aquilana, oltre a essere stato apprezzatissimo docente presso i conservatori di Pesaro, di Milano e de L’Aquila.

La pianista Simonetta Bisegna si è diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio de L’Aquila, partecipando poi con successo a vari concorsi nazionali ed internazionali e svolgendo una brillante attività concertistica sia come solista che in gruppi di musica da camera che l’ha portata ad esibirsi sia in Italia che all’estero. All’attività pianistica affianca quella di organista e direttore di coro. Il prossimo appuntamento musicale del Festival presso le Terme è atteso poi per sabato 20 settembre, ospite il Trio Solisti all’Opera con Tony Chessa al flauto, Antonio Puglia al clarinetto e Claudio Sanna al pianoforte. Come sempre l’ingresso ai concerti è gratuito senza necessità di prenotazione.