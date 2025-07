Il Festival Music & Wine torna alle Terme Leopoldine

Protagonisti di eccezione il soprano Rebecca Brusamonti, il baritono Alessio Verna e la pianista Angiolina Sensale per una serata di grande musica

Marina di Grosseto: Il 35° Festival internazionale “Music & Wine” torna alle Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto con il proprio attesissimo quinto concerto di venerdì 11 luglio alle 21,15 con una serata tutta dedicata agli amanti del belcanto. A salire sul palco a bordo piscina toccherà questa volta ad un trio giovane ma veramente di eccezione formato dalle bellissime voci internazionali del soprano Rebecca Brusamonti , del baritono Alessio Verna e della bravissima pianista Angiolina Sensale che proporranno il programma “La melodia italiana fra opera, operetta e canzoni”, un inno alla melodia come elemento fondante dell’opera lirica, esempio di geniale creatività che da oltre cinquecento anni rappresenta il più straordinario prodotto del ‘’Made in Italy’’. Dal grande melodramma di Donizetti, Verdi e Puccini, il programma spazia attraverso l’operetta e la canzone napoletana, fino ai successi della canzone contemporanea d’autore per un concerto tutto da gustare dalla prima all’ultima nota. I brani saranno preceduti da una breve guida all’ascolto della pianista Sensale, direttrice artistica fra l’altro del prestigioso Festival Ultrapadum nato del 1993 come primo esempio di ambientazione di eventi concertistici nelle ville e nei castelli dell’Oltrepo’ Pavese.

Venendo al dettaglio, il belcanto Italiano sarà il protagonista assoluto del programma della serata, spaziando da brani immortali di Puccini, Verdi e Puccini fino all’operetta (Fru Fru e O Cincillà di Lombardo Ranzato) e per poi spingersi, attraverso le più belle canzoni del repertorio napoletano, fino alla canzone d’autore di Artegiani, Pavarotti e Lucio Dalla. Un “piatto musicale” molto gustoso insomma, al quale sarà davvero difficile poter rinunciare. Di prim’ordine infine i curricula dei protagonist del concerto: Alessio Verna e Rebecca Brusamonti si esibiscono regolarmente nei più important teatri d’opera italiani quali Maggio Musicale Fiorentino, Opera di Roma, Teatro Petruzzelli di Bari, Terme di Caracalla, Arena di Verona, solo per citarne alcuni, mentre la pianista Angiolina Sensale affianca all’intensa attività concertistica (oltre mille concerti in 25 stati del mondo nel proprio palmarès) quella di organizzatrice del Concorso internazionale di Canto “Giulio Fregosi” e di docente presso il Conservatorio di Piacenza. Il Festival internazionale Music & Wine è organizzato dall’Associazione Amici del Quartetto con il contributo del Comune di Grosseto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e delle Terme Leopoldo II. L’ingresso allo spettacolo è gratuito senza necessità di prenotazione ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Festival www.musicwinefestival.it o via Whatsapp (al numero 333 9905662) o tramite email (amiquart@gmail.com).