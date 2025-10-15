Il Festival Music & Wine torna a Grosseto con “I Concerti del Granduca”

Programmi di grande qualità nelle domeniche pomeriggio d’autunno. Continua l’allettante proposta della “Cena con gli Artisti”.

Groseto: Dopo i grandi successi dei concerti estivi il “Festival Music & Wine”, giunto quest’anno alla propria 35.a edizione sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini, torna in città con il consueto appuntamento autunnale dei “Concerti del Granduca” presso la Sala Azzurra dell’Hotel Granduca a Grosseto. Tre domeniche pomeriggio a partire dal 19 ottobre alle ore 17,30 con nomi di spicco nel campo della musica da camera nazionale ed internazionale e programmi di grande interesse. Gli altri concerti si terranno poi il 9 e il 30 novembre. Nel primo appuntamento, quello di domenica 19, saranno la voce del soprano Paola Matarrese e l’arpa di Agatha Bocedi ad essere protagoniste con il delizioso programma “In un salotto parigino” che spazierà dai fasti della “Ville Lumière” di primo ottocento fino al repertorio scherzoso del cafè-chantant per un pomeriggio di assoluto relax. Un piacevole percorso musicale, quello proposto dalle due musiciste emiliane, che avrà inizio con tre fra le più conosciute arie di Mozart per poi passare attraverso autori quali Salzedo, Rossini, Tournier, Ravel e concludersi poi con l’esilarante “La dive de l’Empire” di Erik Satie. Il concerto sarà chiuso da una gradita degustazione di grappe e distillati offerta dalla sezione grossetana dell’Anag (Associazione Nazionale Assaggiatori Grappe e Distillati). Venendo alle artiste, Il soprano Paola Matarrese è uno degli esempi di “divino” eclettismo del panorama musicale italiano: già protagonista da bambina del 19° Zecchino d’Oro, “l’angelo bolognese della voce” si esprime con grande disinvoltura sia nel canto lirico e cameristico che in quello musical e pop. Si laurea in Canto Lirico conseguendo il Diploma Accademico di Laurea di II livello con il massimo dei voti e la lode e si perfeziona successivamente all’Académie d’Eté di Nizza e ai Corsi di Liederistica di Acquasparta. Agatha Bocedi si è laureata al Conservatorio «Arrigo Boito» di Parma con il massimo dei voti, la lode e la Menzione d’onore e successivamente con il massimo dei voti e la lode anche in musica da camera. Vincitrice di vari concorsi nazionali e internazionali, partecipa attivamente a masterclasses e corsi di perfezionamento con arpisti di fama internazionale. Anche quest’anno, proseguendo la propria tradizione, il festival propone al pubblico la simpatica “Cena con gli Artisti” presso il ristorante “La Limonaia” dell’hotel Granduca al prezzo speciale di 25 euro a persona (primo, secondo con contorno e dessert con bevande comprese). La cena va prenotata contestualmente alla prenotazione del posto a sedere per il concerto. I prossimi appuntamenti dei Concerti del Granduca proseguiranno poi con lo spettacolo del famoso chitarrista fingerstyle Francesco Tizianel con un simpatico omaggio ai Beatles con la sua chitarra elettrica a 7 corde (il 9 novembre) e il Duo Maddonni (violino e chitarra) con il loro “viaggio musicale” fra Genova, Napoli e Buenos Aires il 30 novembre.

Tutti i programmi completi degli spettacoli possono essere scaricati dal sito del festival www.musicwinefestival.it mentre per le prenotazioni e le informazioni si può chiamare o inviare un Whatsapp al numero 333 9905662 degli Amici del Quartetto o scrivere una email all’indirizzo amiquart@gmail.com.