Il Festival Music & Wine si sposta a Civitella. Un concerto al tramonto, dopo il successo della prima serata

Protagonisti Giovanni Lanzini, il suo clarinetto “magico” e gli Antichi Gusti di Maremma. Il concerto sarà seguito da una cena sotto le stelle.

Civitella Marittima: Dopo un inizio a dir poco entusiasmante nella bellissima location della Fattoria Le Pupille con il concerto di apertura del Maurizio Di Fulvio Jazz Trio della scorsa settimana, il Festival Internazionale Music & Wine si sposta adesso in collina presso l’Antico Casale l’Impostino a Civitella Marittima con l’atteso concerto di venerdì 13 giugno alle 19,00. Protagonisti della scena saranno il musicista Giovanni Lanzini (direttore artistico del Festival stesso) con il suo magico clarinetto, gli Antichi Gusti di Maremma di Giulio Marconi e i vini dell’Azienda L’Impostino per una serata tutta da godersi in pieno relax immersi nella bellissima natura toscana. Si inizia alle 19 con il drink di benvenuto seguito da una breve visita all’Azienda, mentre poi alle 19,30 sarà Giovanni Lanzini a salire sul palcoscenico naturale dalla vista mozzafiato sulla maremma con il suo “Concerto al Tramonto”. Il musicista grossetano, oramai molto noto non solo in ambito locale ma anche nazionale ed internazionale proporrà un piacevolissimo programma che spazierà dalla musica classica fino allo swing e al pop e accompagnerà dolcemente il pubblico fino al calare del sole quando poi il senso del palato prevarrà su quello dell’ascolto: ci saranno ad attenderlo i cibi a km-0 degli Antichi Gusti di Maremma e i vini dell’Azienda L’Impostino per una serata tutta all’insegna del godimento dei sensi e assolutamente imperdibile.

L’ingresso allo spettacolo è a pagamento e su prenotazione chiamando il numero 335 8239990 dell’Azienda o il numero 333 9905662 (anche whatsapp) del Festival.

L’Antico Casale dell’Impostino si raggiunge agevolmente sia passando da Paganico che da Civitella Marittima.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.musicwinefestival.it o via Whatsapp (al numero 333 9905662) o tramite email (amiquart@gmail.com).