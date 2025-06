Il Festival "Music & Wine" incanta Montepescali con il Trio Lanzini e "Un palco all’Opera"

Domenica 22 giugno, la suggestiva chiesa di San Niccolò ospiterà il celebre Trio Lanzini in una serata dedicata alla musica classica che farà rivivere l'atmosfera dei salotti ottocenteschi.

Montepescali: Il 35° Festival internazionale "Music & Wine" raggiunge la sua terza tappa con un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica. Domani, domenica 22 giugno, alle ore 21:15, la splendida e antichissima chiesa di San Niccolò a Montepescali farà da cornice al concerto del Trio Lanzini.

La famiglia Lanzini, musicisti da almeno tre generazioni e molto conosciuta nel panorama musicale, si esibirà con il padre Giovanni (clarinettista di fama internazionale) e i figli Elisa (violino) e Michele (violoncello), entrambi giovani docenti e professionisti affermati, già membri di importanti orchestre e gruppi di musica da camera.

Il Trio accoglierà il pubblico con il programma intitolato "Un palco all’Opera", un percorso estremamente gradevole e interessante che trasporterà gli spettatori nei salotti italiani di metà Ottocento. Questi luoghi erano crocevia di intellettuali, artisti, scrittori, musicisti e patrioti, dove l'universo femminile delle eroine liriche e delle primedonne si intrecciava in atmosfere ricche di fascino, eleganza e raffinatezza. Un mondo che, sebbene oggi possa sembrare anacronistico, fu determinante per le sorti dell'arte, della letteratura e della storia politica europea, e che per un attimo tornerà ad ammaliare il pubblico in un'atmosfera dolcemente sospesa.

Il programma del concerto include tre meravigliose arie dal "Don Giovanni" e "Le Nozze di Figaro" di Mozart, seguite da una fantasia tratta dalla "Traviata" di Giuseppe Verdi e da una brillante suite dalla "Carmen" di Bizet. Il Trio tornerà poi all'Opera italiana con un magnifico trittico di arie pucciniane: "O mio babbino caro" dal Gianni Schicchi, "Vissi d’arte" dalla Tosca e "Quando me’n vò" dalla Boheme. La serata si concluderà con una briosa carrellata di arie tratte dall'operetta "La Vedova allegra" di Franz Lehar.

Il Trio Lanzini vanta già esibizioni acclamate nei maggiori festival musicali italiani ed europei, riscuotendo unanimi consensi di pubblico e critica. Nel 2023, hanno realizzato il CD "Il Salotto Musicale", che sta ottenendo un grande successo.

Un altro imperdibile appuntamento con la grande musica in una cornice suggestiva come il borgo di Montepescali, noto come il "balcone sulla Maremma". L'ingresso allo spettacolo è gratuito.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito del Festival www.musicwinefestival.it, contattare via Whatsapp al numero 333 9905662 o tramite email all'indirizzo amiquart@gmail.com.