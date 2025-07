Il Festival Music & Wine fa “Clarinettissimo”

Protagonista tutta la magia del clarinetto con Giovanni Lanzini, da Vivaldi al pop internazionale. Alle 19,30 apericena di benvenuto offerta da Gli Anta APS

Braccagni: La sesta tappa del 35° Festival internazionale “Music & Wine” approda a Braccagni presso la frescura del giardino del Centro Sociale Gli Anta domenica 13 luglio alle 21,15 e la serata avrà come protagonista, oltre agli ottimi cibi e agli ottimi vini offerti dal centro sociale, anche il magico clarinetto di Giovanni Lanzini, musicista e docente di lungo corso molto noto non solo in Maremma ma anche in ambito nazionale ed internazionale e che per una sera smette gli abiti di direttore artistico del Festival e sale sul palcoscenico con il proprio amato strumento per il suo spettacolo “Clarinettissimo” (racconti di un clarinetto da Vivaldi al pop internazionale) che molto sta facendo parlare di sé per unire i più vari stili e repertori musicali attraverso il sapiente dosaggio fra uno strumento tanto classico quanto versatile e le risorse messe a disposizione dalla moderna elettronica (basi, effetti, pedali, loop e delay) delle quali Lanzini fa uso durante il proprio spettacolo.

Oltre un’ora di vibrante brainstorming di emozioni e di ricordi musicali da “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi fino agli highlights della musica del cinema e del pop internazionale, passando attraverso grandi nomi del clarinetto come Benny Goodman, Sidney Bechet e Acker Bilk uniti a brani originali di Giovanni Lanzini e che tiene incollato il pubblico ad occhi chiusi alla poltrona, complici le bellissime e raffinate rielaborazioni sulle quali il suono magico del clarinettista interviene talvolta adagiandovisi sofficemente, talvolta giocandoci con ironia. Primo musicista diplomato (1980) quale studente dell’odierno Istituto Musicale Comunale di Grosseto, Lanzini si è poi perfezionato con clarinettisti del calibro di Karl Leister (Filarmonica di Berlino) e Vincenzo Mariozzi (Santa Cecilia in Roma) per poi iniziare una lunga carriera sia di insegnante presso la scuola pubblica che di concertista con migliaia di concerti in ogni parte del mondo. Fondatore del celebre Quartetto Italiano di Clarinetti, nel 1994 Lanzini è stato anche uno dei padri fondatori (nonché primo presidente) dell’Orchestra Sinfonica di Grosseto nella quale ha anche ricoperto per lunghi anni il ruolo di primo clarinetto solista. Da alcuni anni la sua inarrestabile voglia di sperimentare nuove forme espressive lo ha portato a creare lo stimolante progetto “Clarinettissimo”, dove il musicista avvicina il clarinetto alla musica elettronica, attraverso le sue più varie applicazioni. In attesa del concerto, alle 19,30 sarà offerta al pubblico un’apericena di benvenuto da parte del Centro Sociale Gli Anta APS, che certamente renderà la serata ancora più godibile e da non perdersi in alcun modo. Il Festival internazionale Music & Wine è organizzato dall’Associazione Amici del Quartetto con il contributo del Comune di Grosseto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito senza necessità di prenotazione ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Festival www.musicwinefestival.it o via Whatsapp (al numero 333 9905662) o tramite email (amiquart@gmail.com). In caso di pioggia l’evento si terrà nel salone all’interno del Centro Sociale.