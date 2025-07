Il Festival Music & Wine accende le Terme di Marina di Grosseto con danze, blues e distillati

Sabato 19 luglio protagonista il Trio ArmoniE: musica tra classica, jazz e colonne sonore. A fine serata, degustazione di grappe e acquaviti con Anag

Marina di Grosseto: Il 35° Festival internazionale “Music & Wine” ritorna sul mare, con l’atteso concerto di sabato 19 luglio alle 21,15 presso le Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto con una serata tutta dedicate a brani appartenenti al repertorio classico dal tipico carattere "danzante" e non solo. Un quadro musicale colorato e multietnico con rimandi anche al jazz, al blues e alle colonne sonore che hanno segnato lo stile e la storia del Novecento. A proporlo un gruppo musicale assolutamente consolidato e di lungo corso quale il Trio ArmoniE con Palma di Gaetano al flauto e ottavino, Giordano Muolo al clarinetto e Danilo Panico al pianoforte che proporranno una carrellata musicale di ritmi vivaci e accattivanti che certamente cattureranno il pubblico dall’inizio alla fine del concerto.

Dalle danze Norvegesi di Grieg alla Danza Macabra di Saint Saëns, passando per la celeberrima Tarantella di Gioacchino Rossini, si approderà poi ad alcuni dei più celebri brani del ventesimo secolo di Gershwin, Nino Rota e Astor Piazzolla arrangiati dagli stessi musicisti per flauto, clarinetto e pianoforte. Il Trio nasce con l’intento di valorizzare le qualità tecniche e le particolari e inusuali combinazioni timbriche dei due strumenti a fiato con il pianoforte. Tutti i concertisti provengono da studi di formazione classica e da anni si dedicano non solo ad una intensa attività concertistica in Italia e all'Estero in ambito solistico, cameristico e orchestrale ma anche ad una interessante opera di divulgazione musicale sia come docenti che come operatori musicali. Al termine dello spettacolo poi il godimento dell’ascolto lascerà spazio a quello del palato con una graditissima degustazione di grappe e distillati a cura della sezione provinciale di ANAG (Associazione Nazionale Grappe e Acquaviti). Dopo la serata alle terme il festival proseguirà poi il 2 agosto prossimo sul sagrato della chiesa di Istia d’Ombrone con il famoso chitarrista spagnolo Carlos Piñana per una serata tutta dedicata al flamenco.

Il Festival internazionale Music & Wine è organizzato dall’Associazione Amici del Quartetto con il contributo del Comune di Grosseto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e delle Terme Leopoldo II sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito senza necessità di prenotazione ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Festival www.musicwinefestival.it o via Whatsapp (al numero 333 9905662) o tramite email (amiquart@gmail.com).