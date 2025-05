Il Festival “La voce di ogni strumento” chiude con il grande jazz: Eleonora Strino alla chitarra e Stefano Cocco Cantini al sassofono

Follonica: L'ultimo appuntamento stagionale del Festival “La voce di ogni strumento” di Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, è con il grande jazz. Mercoledì 4 giugno alle ore 21.15 a Follonica, nel reparto Carabinieri Biodiversità, va in scena “Grandi maestri & Giovani talenti” con Eleonora Strino alla chitarra e Stefano Cocco Cantini al sassofono. Open act dei giovani musicisti Gabriele Milani (tromba), Emanuele Ferrone(pianoforte), Luca Tonini (contrabbasso) e Alessandro Chiavoni (batteria). La serata sarà dedicata all'associazione Skeep.





I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/concerto-jazz-maestri-e-giovani-talenti/251202 (anche con la Carta del docente e il Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi, in via Roma 58 a Grosseto. Grazie alla partnership con Conad, in biglietteria sarà possibile utilizzare i Buoni Cuore Conad. I biglietti saranno in vendita anche in sede di concerto.

Eleonora Strino è riconosciuta dalla critica come uno dei giovani talenti più promettenti del panorama jazz internazionale. La rivista internazionale “Jazz Guitar Today” le ha dedicato la copertina del numero di febbraio 2020, dopo musicisti del calibro di Peter Bernstein, Kurt Rosenwinkel, John Scofield e altri grandi chitarristi della scena attuale. Nel marzo 2023 è uscito in tutto il mondo il suo libro didattico “Bebop Scales for Jazz Guitar” e nel maggio 2023 è uscito il suo primo album da band leader, “I Got Strings”, registrato dal vivo a Berlino nel novembre 2021, con due leggende del jazz: Greg Cohen al contrabbasso e Joey Baron alla batteria. L'album è stato prodotto dalla celebre etichetta discografica italiana Cam Jazz ed è stato presentato al Blue Note di Milano con Jason Brown e Darhyl Hall. Ha tenuto tournée e masterclass in Brasile, Canarie, Nord America, Europa e in tutta Europa. È docente di chitarra jazz al Conservatorio di Cosenza.

Stefano “Cocco” Cantini (Follonica, 1956), dopo le prime esperienze musicali nella banda cittadina, ha dimostrato fin dalla giovane età uno spiccato interesse jazzistico, scegliendo il sassofono. Dai primi anni ‘70 suona con numerose formazioni jazz, eseguendo concerti e registrando dischi con importanti case discografiche come Cgd e Rca, ponendosi all'attenzione di prestigiosi studi di registrazione e lavorando come “session man”. Ha suonato in tournée in Italia e all’estero con artisti come Phil Collins, Raf, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Alejandro Sanz e Ivana Spagna. Ha inciso colonne sonore di film: è suo il sassofono solista del film “Stregati” di Francesco Nuti, che ha vinto il “Nastro d’Argento” di Taormina nel 1986 come Migliore colonna sonora. Ha lavorato anche per il teatro, componendo ed eseguendo brani per spettacoli con Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà, Paolo Hendel e Davide Riondino. Ha collaborato con alcuni tra i più grandi jazzisti nazionali e internazionali come Chet Baker, Dave Holland, Kenny Wheeler, Antonello Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, Rita Marcotulli, Paolo Fresu, Luca Flores, Danilo Rea, Enrico Rava, Stefano Bollani e Fabrizio Bosso. Nel 1995 ha suonato con Michel Petrucciani al Jazz.Fest in Umbria e al Festival Jazz di Calvi. Si è esibito in concerto nei più importanti teatri del mondo, come il National Art Center di Ottawa e l'Olimpia di Parigi. Dal 1999 è direttore artistico del GreyCat Jazz Festival. È insegnante di musica e sassofono jazz.

Il concerto ha il patrocinio e il contributo del Comune di Follonica. Il festival "La voce di ogni strumento" ha il patrocinio e la collaborazione del ministero della Difesa, ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia, Parco della Maremma, Savoia Cavalleria 3°, Centro Militare Veterinario, 4° Stormo Caccia Intercettori, Guardia di Finanza, 121° Squadriglia Radar Remota, Comando provinciale dei Carabinieri, Polizia di Stato, Assistenza Spirituale Forze Armate, Fondazione Grosseto Cultura, teatri di Grosseto, Parco della Maremma, Lions Club Grosseto Host, Pro Loco Grosseto.