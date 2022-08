Il festival “Giorni Felici” al Parco comunale di Montieri

Montieri : Continua il festival teatrale “Giorni Felici”, con la sua seconda giornata di spettacolo. In scena, al Parco Comunale di Montieri (ore 21:30), saranno gli Zaches Teatro, celebre compagnia fiorentina da sempre impegnata nella costruzione di spettacoli caratterizzati da linguaggi artistici diversificati, con “Cappuccetto Rosso nel Bosco”.



La pièce scritta e diretta da Luana Gramegna, con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco/Francesca Valeri, Enrica Zampetti (musica dal vivo di Cristina Petitti, alla viola, ed Enrica Zampetti, percussioni) è adatta a famiglie e bambini dai 4 anni. Un parco, un giardino o un chiostro si trasforma in uno spazio teatrale liminale, tra il reale e l’onirico, grazie alla forza immaginifica del teatro di figura, della danza e della musica dal vivo. Attorno al pubblico immerso nel bosco, agiscono i personaggi della fiaba di Cappuccetto Rosso dando vita alla famosa storia della bambina e del lupo. Le note della viola si intrecciano alla narrazione di una bizzarra cantastorie che guida gli spettatori lungo il dipanarsi della storia.

Il viaggio iniziatico della piccola Cappuccetto Rosso è ripercorso dal pubblico che vive insieme agli interpreti la scoperta della paura, della solitudine, del dolore, ma anche gli incontri inattesi seppur annunciati. Il bosco è il luogo del mistero per eccellenza e per questo affascina, nasconde e rivela. Il bosco permette la disubbidienza: lontano dagli occhi materni che sorvegliano, i bambini trasgredendo affrontano pericoli e rischi, ovvero le proprie paure. In questa versione del racconto, influenzata dalle fonti antecedenti Perrault e Grimm, si dà spazio al riverbero simbolico che la storia originale detiene. In un connubio di vari linguaggi artistici si incontrano narrazione, danza, teatro di figura e musica dal vivo dando vita a un delicato equilibrio che ha il dono di immergere spettatori grandi e piccoli nella celebre vicenda.

La rassegna, nata nel 2021 grazie all’idea e alla volontà di Eugenio Allegri, sua la direzione artistica lo scorso anno, torna anche nel 2022 in memoria e omaggio proprio ad Allegri, scomparso prematuramente lo scorso 6 maggio, che già aveva iniziato a lavorare insieme agli organizzatori dell’Associazione Ad Arte Spettacoli, diretta da Lorenzo Luzzetti e Federico Babini, per la nuova edizione. Per confermare e rispettare la volontà e i propositi introdotti dal regista torinese, il festival non sarà più unicamente concentrato su Follonica ma diventerà una manifestazione diffusa, dedicata al territorio maremmano dell’Ambito turistico Maremma Toscana Area Nord comprendente i comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Gavorrano, Scarlino, Massa Marittima, Montieri e Monterotondo Marittimo. “Giorni felici” è sostenuto dall’ Ambito Turistico Maremma Toscana Area Nord, Comune di Gavorrano e Parco nazionale delle Colline Metallifere.

I PROTAGONISTI. Zaches Teatro è una compagnia di teatro e danza fondata a Firenze nel 2007. Dal 2010 è sostenuta dalla Regione Toscana da cui riceve il contributo annuale. È stata riconosciuta dal Ministero della Cultura per il triennio 2015/2017 come di Danza e dal 2021 come Compagnia di Produzione di Teatro di Figura e di Immagine. Fanno parte del gruppo Luana Gramegna (coreografa, regista, drammaturga, formatrice), Francesco Givone (scenografo, mascheraio e light designer, docente di trucco, maschera teatrale e scenografia), Stefano Ciardi (compositore, musicista e sound designer), Enrica Zampetti (performer, formatrice e project manager), Gianluca Gabriele (performer, musicista, formatore). L’eterogeneità delle competenze permette di creare un gruppo creativo compatto e trasversale, in cui ognuno è chiamato a dare contributi specifici in costante dialogo con gli altri. Fin dalla sua fondazione, Zaches Teatro è interessata a indagare il connubio tra differenti linguaggi artistici: la danza contemporanea, i mezzi espressivi del teatro di figura, l’uso della maschera, la sperimentazione vocale, il rapporto tra movimenti plastici e musica/suono elettronico dal vivo. Votata alla ricerca di una raffinatezza formale ed espressiva basata sull’uguale cura drammaturgica dell’immagine, del suono, del testo e del movimento, la compagnia aspira a co(m)muovere lo spettatore all’interno del mondo che di volta in volta viene creato. Attraverso la partecipazione emotiva attiva di chi assiste allo spettacolo, abbiamo la pretesa di renderlo presente a ciò che vive e, in seguito, di spingerlo a riflettere, a criticare, ovvero a distillare un Senso personale.

Info e prevendite: http://www.adartespettacoli.it/ - Ufficio turistico I.A.T. di Follonica: via Roma 49 - Tel. 0566 52012