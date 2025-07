Il Festival delle Crociere accende le notti d'agosto: a Orbetello 4 serate gratuite con grandi nomi della musica e dello spettacolo

Da Elettra Lamborghini allo Zoo di 105, la manifestazione prevede 4 eventi gratuiti nel piazzale Lungolago Marinai d’Italia

Orbetello: Dal 28 al 31 agosto torna il Festival delle Crociere nel piazzale Lungolago Marinai d’Italia, proprio davanti al suggestivo Mulino spagnolo di Orbetello: 4 serate a ingresso gratuito con grandi nomi della musica e della radio, da Elettra Lamborghini a Paolo Noise de “Lo Zoo di 105”, che accenderanno le serate del centro storico.

L'Amministrazione comunale ha dato il via libera, nei giorni scorsi, al calendario degli eventi di fine estate. Quest’anno il Festival delle Crociere si aprirà giovedì 28 agosto con Nesli, fratello del rapper Fabri Fibra, ed Elettra Lamborghini, due grandi nomi del panorama musicale italiano. «L'Amministrazione – spiega l'assessore al turismo, alla cultura e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – anche quest'anno offre a cittadini e turisti eventi di qualità completamente gratuiti. Tra gli artisti che calcheranno il palco del 2025 ci sarà anche Elettra Lamborghini, icona social e cantante pop affermata a livello internazionale».

Il 29 agosto il palco di piazzale Lungolago Marinai d’Italia ospiterà Paolo Noise, conduttore radiofonico, comico, dj, produttore discografico e componente della trasmissione radiofonica “Lo Zoo di 105”, uno dei programmi più seguiti e longevi della radio italiana. Il 30 agosto sarà la volta della musica dei “Gemelli Diversi”, una delle band più amate degli anni 2000, autori di brani come “Per farti sorridere” e “Un attimo ancora”. La serata conclusiva sarà invece dedicata alla bellezza con il concorso “Miss Blu Mare”.

«L’evento – sottolinea Ottali - è di forte valenza turistica, in considerazione della comprovata professionalità degli artisti in calendario e si configura come un'iniziativa di promozione turistica

coerente con il programma di valorizzazione del territorio del Comune di Orbetello. Abbiamo, per questo, ritenuto importante chiudere gli eventi estivi con un programma di grande intrattenimento alla portata di tutti».

«Infine – conclude l'assessore – visti i numerosi eventi culturali già in calendario per tutta la stagione, ci è sembrato giusto inserire un'offerta musicale che potesse intercettare anche i gusti di utenti più giovani. Ringraziamo il manager della Lux Events Italia, Klaudjo Viska, per l’aiuto, la disponibilità e la grande professionalità».

«Siamo estremamente felici e onorati della fiducia che il Comune di Orbetello ha riposto nella nostra realtà - aggiunge Klaudjo Viska, manager della Lux Events Italia -. Il Festival delle Crociere rappresenta per noi un evento di grande prestigio e un’occasione importante per contribuire alla valorizzazione culturale e turistica del territorio. Ringrazio personalmente l’Amministrazione comunale e, in particolare, l’assessore Ottali. Siamo certi che quest’anno il Festival saprà coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo, offrendo serate memorabili e contribuendo a rendere Orbetello una meta ancora più attrattiva».