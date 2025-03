Il Festival Agrichef arriva a Grosseto

Il Festival Agrichef, dopo aver attraversato tutta la Toscana, approda a Grosseto e sarà ospitato presso l'ISIS Leopoldo II di Lorena, l'Istituto enogastronomico e socio-sanitario che supporta l'iniziativa nell'organizzazione del contest dedicato alla gastronomia. Questo evento nazionale, promosso da Turismo Verde, la sezione agrituristica di CIA Agricoltori Italiani, coinvolge chef rappresentativi delle diverse province italiane, unendo tradizione e innovazione.

Grosseto: Ogni regione d'Italia sarà rappresentata da un agrichef che presenterà una ricetta caratteristica, valorizzando i prodotti locali e la cucina del proprio territorio. Una giuria di esperti sarà incaricata di scegliere la ricetta che meglio rappresenta ciascuna area, premiando non solo il gusto ma anche l'attenzione alla sostenibilità e alla tradizione.

"L'ospitalità contadina, rappresentata dagli agriturismi, è una risorsa strategica per le aziende agricole e per il territorio," sottolinea Claudio Capecchi, presidente di CIA Grosseto. "Non si tratta solo di un’integrazione di reddito, ma di uno strumento fondamentale per mantenere vive le aree rurali, permettendo ai visitatori di conoscere la nostra Maremma, le nostre tradizioni e l'attività agricola che portiamo avanti ogni giorno."

Gli agriturismi, infatti, offrono ai turisti un’esperienza diretta nella vita agricola, creando un legame profondo con la terra e contribuendo al mantenimento della vitalità economica e sociale delle zone rurali. In questa ottica, l’evento si pone anche come un'occasione per sensibilizzare il pubblico sui temi della sostenibilità e della responsabilità ambientale.

Uno degli aspetti centrali di questa edizione del Festival Agrichef sarà infatti il concetto di "circolarità in cucina", un principio che affonda le radici nella tradizione contadina, dove ogni risorsa veniva utilizzata con intelligenza e nulla andava sprecato. Alessia Stella, responsabile Turismo Verde CIA Grosseto, spiega: "Recuperare gli avanzi e trasformarli in nuove ricette è una pratica che negli agriturismi si applica quotidianamente. È una lezione che abbiamo ereditato dalle nostre nonne, e che oggi si traduce in un esempio di economia circolare, che valorizza ogni singolo prodotto senza sprechi."

La sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio sono quindi elementi fondamentali per il successo di queste realtà, che non solo offrono un'ospitalità autentica ma promuovono uno stile di vita sano e rispettoso delle risorse naturali.

Capecchi ha inoltre evidenziato l’importanza economica e sociale degli agriturismi: "Per molte aziende agricole, l’attività agrituristica rappresenta una fonte di reddito essenziale, soprattutto nelle aree interne, dove le opportunità economiche sono limitate. Grazie a queste attività, molte famiglie hanno potuto continuare a vivere e lavorare nelle aree rurali, contrastando il rischio di spopolamento."

Il Festival Agrichef, che si terrà il 10 marzo presso l'ISIS Leopoldo II di Lorena, non sarà solo un momento di celebrazione della cucina autentica e delle tradizioni locali, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo strategico che gli agriturismi svolgono nel sostenere l'economia rurale, la cultura contadina e il tessuto sociale delle nostre campagne.