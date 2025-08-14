Il fascino intramontabile dei motori d'epoca torna protagonista a Follonica

Follonica: Tornano i veicoli storici nel centro città. Il fascino intramontabile dei motori d'epoca ancora una volta protagonista a Follonica.

Il Club AMICO - Auto e Moto di Ieri Come Oggi organizza, con il patrocinio del Comune di Follonica, una nuova esposizione di auto e moto storiche nel centro città, in via Amorotti e piazza Sivieri.

L'appuntamento per tutti gli appassionati ei curiosi è per sabato 16 agosto dalle ore 19.00.

L'evento offrirà un viaggio nel tempo, tra modelli rari e perfettamente conservati che hanno fatto la storia dell'automobilismo e del motociclismo. Sarà l'occasione ideale per ammirare da vicino veri e propri gioielli su due e quattro ruote, incontrare collezionisti ed esperti e scoprire aneddoti e curiosità legati al mondo dei motori.

L'iniziativa è aperta al pubblico e ad ingresso gratuito.