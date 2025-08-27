Il duo violino e chitarra di Golini e Batistini chiude “Note al chiaro di luna”

Giovedì 28 agosto il concerto al museo Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Il festival “Note al chiaro di luna” conclude l'edizione 2025 con il concerto “Dalla canzone al tango” in programma giovedì 28 agosto alle ore 21.30 con Alessandro Golini al violino e Paolo Batistini alla chitarra, in scena alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia, il museo nella riserva naturale della Diaccia Botrona (ingresso al museo: 8 euro; info e prenotazioni: iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it; 0564 927244 – 0564 933678). Il programma prevede l'esecuzione di musiche di Haendel, Scarlatti e altri autori.

Alessandro Golini, attualmente violinista solista di Massimo Ranieri, collabora stabilmente con l'attrice Mariangela D'Abbraccio e con gli attori Giorgio Tirabassi, Paolo Sassanelli e Luciano Scarpa, con i cantautori Gianni Togni e Erminio Sinni e con il dj Tommy Vee.

Paolo Batistini ha iniziato gli studi di chitarra classica a 12 anni con Fabio Montomoli e ha proseguito con Alberto Seravalle e Umberto Fiorentino. Dal 2001 collabora con la "Dream Solution" di Lamberto Stefanelli e Silvia Dolfi in produzioni live, colonne sonore e musical (Cleopatra, Talk Show, Riccardo Fogli, Soundtracks). Dal 2004 forma un duo con Lorenza Baudo per progetti di musica etnica e d'autore, e dallo stesso anno suona nel gruppo Apocrifa Orchestra proponendo un tributo a Fabrizio De André.

Il festival “Note al chiaro di luna” è organizzato da Agimus Grosseto nell'ambito del progetto “Attraverso i suoni” e dal Comune di Castiglione della Pescaia con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.