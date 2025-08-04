Il trio Baudo, Pallozzi e Malucchi a “Note al chiaro di luna”

Martedì 5 agosto il concerto al museo Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Il festival “Note al chiaro di luna” prosegue con un nuovo appuntamento in programma martedì 5 agosto alle ore 21.30 con il trio Lorenza Baudo (voce), Raffaele Pallozzi (pianoforte) e Luciano Malucchi (batteria), in scena alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia, il museo nella riserva naturale della Diaccia Botrona (ingresso al museo: 8 euro; info e prenotazioni: iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it; 0564 927244 – 0564 933678).

Lorenza Baudo è laureata in Lettere moderne a indirizzo Musica e spettacolo all'Università di Siena e diplomata in Solfeggio, Pianoforte principale e Canto lirico al Conservatorio “Franci” di Siena e in Pedagogia e aiuto regia teatrale all'Accademia internazionale di teatro “Circo a vapore” di Roma. Ha studiato improvvisazione jazz con Maria Pia De Vito, Paolo Fresu e Bob Stoloff, canto popolare con Lucilla Galeazzi e Nando Citarella, canto blues con Fulvio Tomaino. Persegue progetti di sua ideazione caratterizzati dalla fusione della musica con il teatro, la poesia, la pittura o la danza come “Tango libre”, “Ond'Aria”, “Voci mediterranee”, “Stilelibero”, “Cafè tango” e “Pasiòn porteña”. Come solista ha collaborato – tra gli altri – con Paolo Batistini, Alessandro Golini, Stefano Indino, David Riondino, Stefano “Cocco” Cantini, Gianluca Casadei, Raffaele Toninelli di “Musica da Ripostiglio”, Matti delle Giuncaie, Arnoldo Foà, Raffaele Pallozzi. Dal 2015 è docente di Laboratorio di musica d'insieme e di Canto al Liceo musicale del Polo Bianciardi di Grosseto.

Raffaele Pallozzi ha cominciato a studiare pianoforte a 9 anni e ha seguito corsi con Stefano Sabatini, Franco D’Andrea, Riccardo Zegna e Toni Pancella. Ha completato gli studi jazz al Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila. Con il clarinettista Bepi D’Amato esplora la radice mainstream. Nel pop ha collaborato con gli O.r.o., dei quali è stato tastierista dal 2000 al 2004, e nella dance-elettronica con il dj Claudio Coccoluto. Dal 2008 al 2012 è il pianista di Simona Molinari, con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2009 con il contributo di Ornella Vanoni e Fabrizio Bosso. Ha collaborato – tra gli altri – anche con Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, Massimo Moriconi, Enrico Rava.

Luciano Malucchi ha iniziato a suonare le percussioni giovanissimo e ha collaborato in ambito jazzistico con i più importanti musicisti italiani per poi impegnarsi con i più affermati musicisti toscani.

Il festival “Note al chiaro di luna” è organizzato da Agimus Grosseto nell'ambito del progetto “Attraverso i suoni” e dal Comune di Castiglione della Pescaia con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.



