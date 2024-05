Il Dottor Mauro Bellantonio va in pensione

Roselle: La Proloco di Roselle ha convocato una riunione pubblica per venerdì 17 maggio alle ore 18:00 presso le terme Leopoldine di Roselle, per parlare con la cittadinanza di una situazione certamente nota: il medico di famiglia Dottor Mauro Bellantonio dal 30 luglio andrà in pensione.

«Il Dottor Bellantonio - si legge nella nota - svolge la sua opera prevalentemente a Roselle dove ha un ambulatorio che tiene aperto per quattro ore al giorno tutti i giorni ad esclusione del sabato e della domenica. Con il suo pensionamento viene meno non solo il medico di famiglia per buona parte della popolazione di Roselle ma verrà a mancare un presidio medico quotidiano per la frazione più popolosa del Comune di Grosseto. È con viva preoccupazione che la Proloco di Roselle si è fatta parte attiva nel radunare la popolazione e prioritariamente informarla, che il dottor Bellantonio dal 31 luglio non sarà più in servizio e su quelle che potranno essere le eventuali criticità per i giorni seguenti. Tutti i pazienti del dottor Mauro Bellantonio si augurano che la sua sostituzione nella zona di Roselle possa essere rapida e non a distanza di mesi dal suo pensionamento.

Venerdì 19 aprile abbiamo già fatto una riunione molto partecipata con gli abitanti di Roselle, ed alla prossima abbiamo invitato anche i dirigenti Asl, il Responsabile U.O. Cure Primarie Dr.ssa Chiara Guidoni, il Direttore del Distretto Dr.ssa Tania Barbi, il Direttore U.O.C. Convenzioni uniche Dr. Ignazio Troisi, il Direttore U.O.C. Medicina di Comunità Dr.ssa Paola Bonini, il Direttore dipartimento territoriale Dr.ssa Anna Beltrano».