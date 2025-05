Il Divin Mangiando parte per un tour nazionale grazie all’Associazione Italiana Food Blogger

Il format itinerante del concorso promosso dalla chef tarquiniese Vittoria Tassoni sarà un viaggio tra gusto, cultura e identità agroalimentare della Tuscia e del Lazio

Tarquinia: Dopo il successo delle precedenti edizioni, Il Divin Mangiando, la gara gastronomica promossa dalla cuoca dell’Alleanza Slow Food Viterbo e Tuscia Vittoria Tassoni, con Slow Food Costa della Maremma Laziale, esce dai confini di Tarquinia e si prepara a conquistare le regioni italiane con un inedito format itinerante: DivinMangiando in Tour. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Food Blogger (AIFB), il progetto, che vede il sostegno del Comune di Tarquinia, di Slow Food Viterbo e Tuscia e come partner varie aziende agroalimentari locali, coinvolgerà 15 food blogger e food writer di tutta Italia. I partecipanti riceveranno una mistery box ricca di ingredienti provenienti in gran parte da aziende locali di Tarquinia e della provincia di Viterbo. La missione: realizzare ricette originali e racconti digitali capaci di esaltare le eccellenze enogastronomiche del territorio, diffondendone i valori e le tradizioni attraverso la creatività e l’esperienza. Le creazioni saranno pubblicate sui blog, profili Instagram e pagine Facebook delle blogger partecipanti, oltre che – a discrezione degli autori – su YouTube, TikTok, Pinterest, Telegram e altri canali digitali, per una diffusione capillare e coinvolgente. I contenuti saranno inoltre rilanciati dalle associazioni partner del progetto, contribuendo a generare una rete virtuosa di promozione e visibilità. Tutte le ricette realizzate saranno valutate da una commissione tecnica composta dallo chef Salvo Cravero, già candidato alla stella Michelin, dal sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, dalla presidente AIFB e Accademica della Cucina Italiana Anna Maria Pellegrino, dal giornalista gastronomico Alessandro Creta, dalla stessa Vittoria Tassoni.