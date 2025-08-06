Il direttore del Consorzio Vino Chianti docg ricevuto dall'ambasciatore del Messico García de Alba

L'incontro a Roma per rafforzare i rapporti tra la denominazione toscana e un mercato in forte crescita. Galli Torrini: "Investire in formazione e costruire relazioni solide con i mercati emergenti è una strategia che paga nel tempo"

Roma: L'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio García de Alba, ha ricevuto oggi nella sede diplomatica messicana a Roma il direttore del Consorzio Vino Chianti docg, Saverio Galli Torrini. Al centro del colloquio, le prospettive di collaborazione e promozione del Vino Chianti in uno dei Paesi più dinamici dell'America Latina.

"Il Messico rappresenta per il Chianti un mercato giovane ma in forte crescita, ricettivo verso i prodotti di qualità e capace di apprezzare la cultura che il nostro Vino porta con sé - ha detto Galli Torrini -. Con l'ambasciatore García de Alba abbiamo condiviso la volontà di proseguire e potenziare la collaborazione sia sul piano commerciale sia su quello culturale, favorendo iniziative di promozione e formazione rivolte agli operatori e ai consumatori messicani".

I rapporti tra il Consorzio e il Messico non nascono oggi: già negli ultimi anni il Paese ha ospitato numerose iniziative firmate Chianti, tra cui la Chianti Academy Latam a Monterrey e, più recentemente, le sessioni di Puerto Vallarta e Cancun di qualche giorno fa, che ha visto coinvolti numerosi professionisti del settore in un percorso di formazione avanzato sulla denominazione. Un progetto che, fin dal 2014, ha fatto tappa sempre a Cancun, Città del Messico e altre località strategiche, contribuendo a creare una solida rete di conoscenza e apprezzamento del Vino toscano.

“Investire in formazione e costruire relazioni solide con i mercati emergenti è una strategia che paga nel tempo – ha Galli Torrini – perché non si tratta solo di esportare un prodotto, ma di portare nel mondo la storia, la qualità e l'identità del nostro territorio”.



