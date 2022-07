Il digitale Rama debutta ad Alberese. Il WiFi gratuito e la app TAGMaremma

Dal 1° luglio 2022, l’anima digitale di Rama debutta ad Alberese grazie al WiFi gratuito e alla nuova app di promozione del territorio: TAGMaremma.



Alberese: La connessione ad alta velocità, portata ad Alberese da Rama grazie alla realizzazione di una connessione in fibra ottica, permetterà a cittadini e turisti di poter navigare su internet anche nei punti in cui, a volte, i telefoni faticano a funzionare. Navigare con la rete WiFi messa a disposizione da Rama è semplicissimo.





Per poter accedere, l’utente deve semplicemente registrarsi inserendo la propria e-mail e la Nazione di provenienza. Una volta effettuata la registrazione tutta la potenza della fibra ottica sarà a sua disposizione per cercare informazioni sul territorio, acquistare biglietti della navetta per Marina di Alberese operata da Tiemme, o semplicemente, navigare sul web. Il plus di questa rete WiFi? La sicurezza. La connessione è stata realizzata nel totale rispetto delle norme del GDPR. Un particolare importante pensato per proteggere l’utente e la sua privacy. Le zone coperte dal servizio sono: parte della piazza centrale di Alberese, la zona antistante al centro visite del Parco della Maremma e il parcheggio di proprietà di Rama che si trova proprio davanti al centro visite.

Ma la rete WiFi di Alberese non è l’unica novità che Rama ha deciso di lanciare nell’estate 2022. Dal 1° luglio, infatti, sarà disponibile anche TAGMaremma, una nuova app di promozione del territorio basata sul concetto di gamification. Grazie a TAGMaremma sia i turisti che i maremmani potranno esplorare, scoprirne i lati più segreti e poco conosciuti del nostro territorio e, soprattutto vincere premi e gadget. Per la versione 2022 TAGMaremma è in beta test, ovvero in fase di lancio. Questo significa che, chi deciderà di esplorare con l’app realizzata da Rama avrà l’opportunità di partecipare all’evoluzione del turismo digitalizzato nel nostro territorio. Un turismo che andrà al di là dei classici itinerari e soprattutto che dal prossimo anno sarà accessibile a tutti. Al momento l’app è composta da quattro percorsi: due sviluppati all’interno del Parco della Maremma e due all’interno della città di Grosseto. Ogni tappa di questi percorsi è raggiungibile a piedi o in bicicletta, nel completo rispetto della natura e della nuova anima green di Rama. Per saperne di più su TAGMaremma è possibile visitare il sito dell’app https://www.tagmaremma.it/ Come commenta Guido Delmirani, presidente di Rama Spa: “Dopo l’apertura del nuovo parcheggio in via del Bersagliere ad Alberese, il WiFi e l’applicazione TAGMaremma segnano un altro passo avanti per Rama nello sviluppo di un’infrastruttura ed un ecosistema digitale a favore della mobilità leggera nella provincia di Grosseto”