Il cuore solidale del Giglio e di Giannutri: l’impegno dei Donatori di Sangue CRI

Guidato da Alberto Cassarini e coordinato da Giuseppe Ranieri, il gruppo della Croce Rossa Italiana sostiene con costanza la raccolta di sangue, esempio di dedizione e civismo al servizio della comunità.

Monte Argentario: Il Gruppo Donatori di Sangue della Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d'Argento, attivo sulle isole del Giglio e di Giannutri, rappresenta un esempio concreto di solidarietà e impegno civico. Coordinato con grande dedizione da Alberto Cassarini, il gruppo svolge un ruolo fondamentale nella raccolta di sangue presso la Sezione Trasfusionale dell’Ospedale Civile, contribuendo così alla salute e alla vita di molte persone.

Il Comitato e il Consiglio Direttivo della CRI esprimono un sentito ringraziamento a Cassarini per il prezioso lavoro svolto, che si riflette in una presenza costante e organizzata a supporto della struttura ospedaliera.

A livello comprensoriale, il referente e coordinatore CRI per il gruppo donatori è Giuseppe Ranieri, il quale può contare sulla collaborazione del dottor Luciano Mattarelli, impegnato nel servizio accoglienza presso l’Ospedale. Il suo operato si svolge in accordo con la direzione sanitaria del presidio ospedaliero, garantendo così una gestione efficiente e umana del percorso donativo.

Un’attività importante, che merita sostegno e visibilità, anche attraverso i canali social:

Pagina Facebook del Gruppo Donatori di Sangue – Isola del Giglio



