Il cuore di tufo che batte forte: il Centro Commerciale Naturale di Pitigliano conquista la prestigiosa rivista "DOVE"

La Maremma celebrata come modello di rinascita. Faro di passione e sinergia che ispira l’intero Paese

Pitigliano: Un'eco di bellezza, storia e intraprendenza risuona dai vicoli di tufo di Pitigliano fino alle pagine patinate di una delle testate più autorevoli del panorama turistico italiano: "DOVE", la rivista del prestigioso gruppo Rcs-Corriere della Sera. Non è un semplice articolo, ma un profondo riconoscimento all'impegno, alla passione e alla visione di un gruppo di imprenditrici locali che, con il loro Centro commerciale naturale (CCN), stanno dimostrando che la forza della comunità può trasformare un borgo antico in un modello di eccellenza.

La scelta di “DOVE” non è casuale. Tra le innumerevoli gemme nascoste che l'Italia offre, l'attenzione si è focalizzata proprio su Pitigliano, non solo per la sua architettura mozzafiato, ma anche per l’energia dei suoi commercianti riuniti nell’associazione Ccn. Un’energia propositiva tradotta in azioni e progetti che si stanno rivelando di grande utilità per la rivitalizzazione di tutto il borgo. In un'epoca in cui molti centri storici rurali lottano contro lo spopolamento, il CCN di Pitigliano, composto quasi esclusivamente da donne artigiane e negozianti, ha saputo infondere nuova vita, creando un polo di attrazione capace di richiamare turisti e investimenti.

È la celebrazione di un senso di comunità e di forte unione , in cui le sinergie messe in campo hanno superato ogni aspettativa. La formula stessa del Centro commerciale naturale, del resto, è pensata per aggregare e produrre un lavoro di squadra. Missione che l’associazione di Pitigliano guidata da Margherita Guastini sta realizzando nel migliore dei modi. Un risultato straordinario, davvero difficile da non riconoscere in maniera oggettiva, frutto di una passione radicata e di un legame profondo con il territorio. Una intuizione che ha declinato in maniera concreta l’incessante sostegno della Regione Toscana per la riqualificazione dei borghi rurali.

“Il successo di Pitigliano, celebrato da una testata del calibro di ‘DOVE’, non è un evento isolato, ma la prova che i valori di coesione, lavoro e amore per la propria terra sono vincenti - dichiara Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto - Il CCN di Pitigliano rappresenta un modello di ispirazione per tutti i Centri commerciali naturali della Toscana e non solo. La sua storia ci insegna che l'impegno costante, la capacità di fare rete e la fiducia nelle proprie radici possono generare un impatto significativo e duraturo. Confcommercio Grosseto è fiera di sostenere realtà così virtuose e continuerà a promuovere l’idea che il rilancio dei nostri centri storici passa attraverso la valorizzazione delle eccellenze e il supporto di un'imprenditoria locale coesa e lungimirante. La storia di Pitigliano – conclude il direttore Orlando - è un inno alla determinazione, un racconto di bellezza e di resilienza. È la dimostrazione che i borghi, custoditi con cura e animati da una comunità appassionata, possono continuare a essere il cuore pulsante del nostro Paese. La strada intrapresa da queste imprenditrici è una via illuminata da un sogno collettivo: mantenere vivo il cuore di un'antica comunità e farla brillare agli occhi di tutti”.