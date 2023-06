“Il Cuore di Grosseto 2023”. Torna l'evento targato Finanzia & Friends Team

Grosseto: Torna, come di consueto, l’annuale evento targato “Finanzia & Friends Team a.s.d.” e organizzato da “Lux Events di Klaudjo Viska” con il patrocinio del Comune Grosseto.



L'appuntamento è per venerdì 9 giugno a Grosseto, allo stadio “Carlo Zecchini”, sotto l’attento sguardo delle massime autorità con la partita di calcio “IL CUORE DI GROSSETO 2023…ANCHE PER GLI AMICI DELL’EMILIA ROMAGNA” che vedrà protagonisti il Finanzia & Friends Team a.s.d., la Nazionale Italiana Artisti TV e una rappresentativa di Artisti Grossetani.





Il Finanzia & Friends Team a.s.d., agli ordini di mister Umberto Schiattarella, coadiuvato dai due team manager Francesco Gara e Stefano Menato, vedrà in campo lo storico capitano del Grosseto Gigi Consonni, l’ex calciatore Alessio Bifini (Grosseto, Fiorentina), l’assessore alla Sicurezza del Comune di Grosseto Riccardo Megale e l’amico Charlie Gnocchi, storica colonna portante degli eventi targati Finanzia & Friends Team, conduttore e autore televisivo, già noto MisterNeuro di Striscia la Notizia, ora in onda su Rtl1025 col programma W l’italia No problem. Gnocchi è anche pittore sperimentale che spazia dalla pop art all'astrattismo con le opere “Pagoghi Motomoka Automoka” “Le marine di Charlie Gnocchi” e “Le caffè Moka”. Ha esposto a Torino, Roma, Parma, Pontassieve e Roccastrada ed è recensito dal critico Paolo Fontanesi sul Giornale Off. Ha prodotto circa 20000 opere con la tecnica del Mocaprint.

In questa edizione assumono particolare rilevanza i giocatori “soci” del Finanzia & Friends Team, tutti appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate. Tra loro ci sono “soci” che in prima persona hanno di recente svolto attività di soccorso alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Le stesse popolazioni che il Team con questo evento aiuterà.

La Nazionale Italiana Artisti TV, agli ordini di mister Osvaldo Bresciani, vedrà tra i suoi calciatori, che per ora sono coperti dal più stretto riserbo a causa dei vari impegni professionali degli artisti, Fabrizio Fontana (Capitan Ventosa Striscia la Notizia), Emiliano Ragno (attore, doppiatore), Thomas Basilico (imitatore, tik toker), Gilles Rocca (Ballando con le stelle, Tale e Quale), Andrea Tacconi (Temptation Island, figlio d’arte), Gregorio Mancino (artista movimentart), Matteo Bovi (scuola di ballo tv), Tomas Fierro (uomini e donne, 7 Gold), Simone Barbato (Zelig, Isola dei Famosi), Matteo Nicoletta (attore conduttore, regista), Alessio Chiodini (attore, regista, doppiatore), Alessandro Calabrese (Uomini e Donne, GF) e Luca Teti (calciatore).

La squadra degli Artisti Grossetani, agli ordini di mister Alberto Mariani, vedrà tra i suoi calciatori due sindaci della Nazionale Italiana Sindaci che fanno parte, tra l’altro, dei Comuni alluvionati in Emilia Romagna, il giornalista Carlo Sestini, gli ex calciatori Daniele Federici (Inter, Grosseto, Frosinone, Viterbese), Mirko Pieri (Grosseto, Perugia, Udinese, Sampdoria, Livorno), Gianluca Presicci (Cosenza, Modena, Bologna, Pisa, Livorno).

Il calcio d'inizio sarà tirato dal sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dal piccolo socio Lorenzo alle 18 in punto.

Prima della partita, con inizio alle 15, ci sarà il torneo “Liberi di Giocare”, che vedrà impegnati oltre 150 giovani calciatori nati tra il 2012 ed il 2013 di ASD Invicta Sauro, ACD Roselle, US Grosseto 1912, ASD Nuova Barbanella, Giovani Calciatori, Liberi di Giocare, Pro Soccer Lab e US Grosseto 1912 femminile.

Madrine della serata saranno Chiara Squaglia, Selvaggia Roma, Roberta Fontana e Valentina Barbieri.

Telecronaca a cura del Conte Max.