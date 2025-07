Il Cuore di Baccinello batte tra miniera e stelle

Il Teatro Studio vi aspetta sabato 5 luglio per un'immersione tra storia, arte e convivialità, con un omaggio al passato minerario e all'Ominide di Baccinello.

Baccinelo: Un appuntamento da non perdere quello di sabato 5 luglio a Baccinello, in provincia di Grosseto, dove la storia, la cultura e il teatro si fondono nell'evento "MINIERA...E LE STELLE STANNO A GUARDARE". L'iniziativa, promossa dal Teatro Studio con il prezioso supporto del Comune di Scansano, della Pro Loco e dell'Associazione "Miniera" di Baccinello, promette un'immersione profonda nel passato minerario del territorio, con un occhio rivolto al cielo stellato.

L'evento prenderà il via nel cuore di Baccinello, di fronte al Museo della Miniera, facilmente riconoscibile grazie ai grandi murales di Francesco Del Casino. L'artista, noto anche per i celebri murales di Orgosolo, ha qui immortalato la storia della miniera e la straordinaria scoperta dell'Ominide di Baccinello, offrendo uno sfondo suggestivo alle iniziative della giornata.

Il Programma Dettagliato

17:30 - Conversazione con l'Associazione "Miniera"

La giornata si aprirà al Centro Didattico con una conversazione gratuita insieme a Sergio Fontani dell'Associazione "Miniera". Un'occasione per approfondire la storia e le tradizioni legate all'attività mineraria locale.

18:00 - Reading Musicale Interattivo: "Miniera...e le stelle stanno a guardare"

A seguire, sempre gratuitamente, il Teatro Studio presenterà un reading musicale interattivo che dà il titolo all'evento. Luca Pierini, Enrica Pistolesi, Mirio Tozzini e Daniela Marretti, sotto la regia di Daniela Marretti e Mario Fraschetti, daranno vita a una performance coinvolgente. Attraverso letture, monologhi, musica e canzoni, gli artisti rievocheranno storie e memorie, stimolando il pubblico a condividere i propri ricordi. I testi attingeranno da opere come "Germinale" di Émile Zola e "Ciaula scopre la luna" di Luigi Pirandello, arricchite da interventi autoriali originali, inserti poetici, racconti e testimonianze inedite di Mario Fraschetti, Stefano Floris, Manlio Massole, Antonio Gamberi e Luciana Bellini.

19:30 - Aperitivo-Cena con Sapori Locali

Per concludere la serata, la Proloco Baccinello organizzerà un aperitivo-cena al costo di 10€ a persona. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata inviando un messaggio WhatsApp al numero 3477060513. Un momento conviviale per gustare le specialità locali e scambiare impressioni sugli eventi della giornata.

Il Teatro Studio e la Sua Lunga Storia con il Territorio

L'evento di Baccinello si inserisce in una lunga e proficua collaborazione tra il Teatro Studio e il territorio che lo ospita da quasi quarant'anni. Questa Compagnia-Laboratorio permanente e professionale ha saputo creare un connubio unico con i luoghi, le persone e le istanze sociali, integrando le culture locali con i grandi testi della letteratura e del Teatro Antico.

Dal progetto "Il Fascino delle Rovine", che per vent'anni ha animato i Parchi Archeologici, a "In certi luoghi", che ha portato la Compagnia in spazi insoliti come mostre, siti industriali abbandonati e greti di fiume, fino a "Miti, Musei e Muse" e al più recente "Il Palcoscenico del Territorio", il Teatro Studio ha costantemente lavorato per diffondere il teatro come strumento di condivisione e riscoperta della storia e delle storie dei luoghi. Un lavoro pionieristico, iniziato nei primi anni Settanta da Mario Fraschetti, attuale Direttore Artistico, con il gruppo di ricerca antropologica e teatrale "Il Campo", che ha fatto emergere il prezioso lavoro di molte associazioni locali, generando relazioni durature e significative.

Prossimi Appuntamenti del Teatro Studio

Il percorso del Teatro Studio nel territorio prosegue con un altro interessante appuntamento:

2 AGOSTO - ORE 18:00

"STORIE MEDIEVALI"

Una performance site-specific con quadri animati, racconti e ballate, accompagnata da musica dal vivo con strumenti antichi.

MONTORGIALI (GR) - CENTRO STORICO

Con: Luca Pierini, Enrica Pistolesi, Daniela Marretti, Mirio Tozzini.

Musica dal vivo: Davide Gazzato.

Testi e Regia: Mario Fraschetti.