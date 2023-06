Il Ct Grosseto è campione toscano femminile a squadre Under 14

Titolo regionale per Nerelli e Duchini, under 16 maschile in semifinale, finale in vista per l’under 12 femminile e spareggio per l’under 12 maschile



Grosseto: Battuto in semifinale il Tennis Club Prato, testa di serie numero uno, e in finale lo Junior Club Arezzo, testa di serie numero due. Successo per 2-0 per il team del circolo del presidente Alessandro Capitani che oltre ad aver vinto il titolo regionale si è anche qualificato per la fase di macroarea che ci sarà a settembre.

Nell’ultimo fine settimana, per quanto riguarda i campionati a squadre giovanili, sono stati assegnati due titoli toscani. Nel campionato Under 14 femminile, come detto, la vittoria è andata al C.T. Grosseto che in finale ha battuto lo Junior T.C. Arezzo per 2-0; si qualifica alla fase di macroarea anche il T.C. Prato, vittorioso per 2-0 sul C.T. Pontedera. Nel campionato Lady 40 Lim.4.4 il successo è andato al C.T. Firenze A che ha superato il C.T. Mediterraneo per 2-0; si qualificano alla fase nazionale anche il Match Ball C.C. Firenze e la COOP Tennis Livorno. La squadra under 12 femminile, composta da Rachele Saleppico, Carolina Pacini e Livia Brassi, ha vinto a Marina di Carrara, guadagnandosi un posto per la fase di Macroarea, a settembre, e domenica avranno la finale regionale contro Lucca. La squadra under 12 maschile, composta da Cristian Ren, Leonardo Giabbani, e Michele Argirò, ha invece perso in semifinale nel tabellone regionale 2-1 contro Lucca; domenica avranno però lo spareggio per il terzo e quarto posto per poter andare alla fase di Macroarea. L’under 16 maschile, composta da Niccolò Chelli, Michele Giovagnoli, Mattia Biagiotti, è in semifinale nel tabellone regionale e sabato giocheranno contro Pontedera per accedere alla finale regionale ed alla Macroarea.