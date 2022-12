Il Cp Tuttauto Davitti Under 13 pareggia a Viareggio

Prima uscita per la Toscoservice minihockey



Grosseto: E’ stato un fine settimana da ricordare per il Circolo Pattinatori. L’Edilfox ha conservato il secondo posto in classifica dopo la disputa dell’incontro tra Bassano e Lodi, grazie alla vittoria dei lombardi, mentre le giovanili hanno messo in mostra belle prestazioni. Nel recupero della sesta giornata, il Tuttauto Davitti under 13 è andato a pareggiare (1-1) sulla pista del CGC Viareggio, in un match risolto all’inizio del primo tempo. Il quintetto biancorosso guidato da Stefano Paghi è passato in vantaggio dopo 1’10 grazie a Lorenzo Turbanti, mentre i versiliesi hanno rimesso a posto le cose con un tiro diretto di Galli al 3’. Grande equilibrio nel resto del confronto.

CGC VIAREGGIO: Rosi, Bianchi; Barcaroli, Vellutini, Galli (1), Pelliccia, Miozzo, Caravano, Sbrana. All. Andrea Facchini.

TUTTAUTO DAVITTI: Sinjari; Pucillo, Cornacchini, Gabriele Sorbo, Turbanti (1), Amerighi, Alice Sorbo, Civitarese. All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Luca Molli.

Domenica a Camaiore è andato in scena anche il primo concentramento stagionale del minihockey, con la Toscoservice Grosseto che ha fatto un’ottima figura. I bambini guidati da Pablo Saavedra hanno segnato tante reti e hanno trascorso una giornata all’insegna del divertimento, alternandosi nei vari ruoli, compreso il portiere. Quattro gli incontri disputati contro Viareggio, Sarzana e due volte con il Follonica.

La rosa del Cp Toscoservice: Diego Croci, Andrea Mantovani, Pietro Spinosa, Alessandro Marinoni, Aleardo Periccioli, Gabriele De Lello, Mohamed Seied Talbi.