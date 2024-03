Il Cp ToscoService battuto nel derby di serie B dal Castiglione

E’ stato un derby della Maremma di serie B dalle grandi firme, quello andato in scena domenica sera sulla pista Mario Parri di via Mercurio, e vinto di misura dal Castiglione, che dopo il vantaggio iniziale si è trovato sotto per 3-2, prima di una rimonta nel finale.



Grosseto: Ottimo comunque il comportamento del Circolo Pattinatori ToscoService ha recuperato Bianchi e Faelli e ha schierato il talentuoso giocatore dell’Edilfox di A1, Matteo Cardella, capitano della nazionale U21; il Castiglione mette campo Mattia Piro e Diego Guarguaglini, colonne della squadra biancoceleste di serie A2.

Una doppietta nel giro di tre minuti, grazie a Guarguaglini e Piro, permette al Castiglione di scattare in avanti a inizio gara. Il Grosseto prima accorcia le distanze con capitan Nerozzi, poi pareggia con Cardella, che si riscatta dopo aver fallito un rigore dopo appena ventotto secondi di gioco. Nel finale il Circolo Pattinatori ha avuto anche la possibilità di andare in vantaggio all’intervallo, ma Mattia Giabbani ha fallito una punizione di prima a 4’09 dalla fine. Nella ripresa il duello, molto maschio e combattuto, non registra nuove segnature. Guarguaglini (al 10’ per il blu a Cardella) e Faelli (12’ per il decimo fallo del Castiglione) sbagliano una punizione di prima. La gara s’infiamma al 14’ con un botta e risposta: Faelli firma il 3-2 del Cp, ma dopo tredici secondi Montauti riporta in parità il confronto. Il Castiglione sbaglia un tiro diretto con Onori, ma trova il gol partita di Guarguaglini a 7’ dalla sirena. Nel finale il quintetto dell’ex Federico Paghisi si difende dai tentativi dei ragazzi di Fabio Bellan e balza al comando del girone D.

Circolo Pattinatori ToscoService Grosseto-Blue Factor Castiglione 3-4

TOSCOSERVICE GROSSETO: Irace, Saletti; Giusti, Cardella, Giabbani, Faelli, Bianchi, Nerozzi, Burroni, Alfieri. All. Fabio Bellan.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Donnini, Del Viva; Santoni, Piro, Montauti, Onori, Cardi, Mantovani, Palushi, Guarguaglini. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Massimiliano Carmazzi.

RETI: nel p.t. al 2’19 Guarguaglini 5’29 Piro, 10’10 Nerozzi, 17’11 Cardella; nel s.t. 13’12 Faelli, 13’25 Montauti, 18’02 Guarguaglini

ESPULSIONI TEMPORANEE: Santoni al 20’51 del p.t., Cardella a 9’40, Giabbani 16’29 del s.t.