Il Cp Toscoservice a passo di carica Prato nel debutto di Coppa Italia di serie B

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Tosco Service si presenta nella Coppa Italia di serie B con un chiaro successo esterno (13-5 il risultato), sulla pista dello Startit Prato. I ragazzi di Fabio Bellan sono stati i padroni assoluti dell’incontro, mettendo in mostra una evidente superiorità tecnica e freschezza contro un avversario che ha schierato Poli e Barbani, due titolari in A2. Il Cp si è presentato in campo con un quintetto formato da Bruni, Faelli, Giabbani, Nerozzi e Bianchi, ma con il passare dei minuti il tecnico ha dato spazio agli altri cinque componenti della panchina, compreso il portiere Irace che si è alternato a Bruni.



Il match al “Pala Rogai” è praticamente durato quattordici minuti, il tempo dei grossetani di mettere a segno un 6-0 che ha praticamente tolto di scena i padroni di casa. In vantaggio al settimo con Michele Nerozzi, la Tosco Service ha firmato una tripletta con Bianchi, Giabbani e Alfieri che hanno indirizzato il match sulla strada giusta. La rete di Oscar Barbani ha permesso ai lanieri di andare al riposo sul 6-1 e proprio Barbani al 15’ della ripresa ha interrotto un altro break che ha portato i maremmani per 10-1.

Trascinato dall’ex castiglionese Emanuele Perfetti, autore di un poker, Grosseto ha mandato a segno sette dei suoi otto giocatori di posizione e ha utilizzato entrambi i portieri, con ottimi risultati.

Startit Prato-Tosco Service Grosseto 5-13

STARTIT PRATO: Masala, Barsi; Colzi, Raggioli, Poli, Bucci, Matassa, Barbani, Targetti. All. Mirko Masala.

TOSCOSERVICE GROSSETO: Bruni, Irace; Emanuele Perfetti, Giusti, Lorenzo Perfetti, Giabbani, Bianchi, Faelli, Alfieri, Nerozzi. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Mario Trevisan di Viareggio.

RETI: nel p.t. 6’53 Nerozzi, 12’27 Bianchi, 13’09 Giabbani, 15’53 Alfieri, 19’42 E. Perfetti, 20’57 E. Perfetti, 22’39 Barbani; nel s.t. 6,’39 Nerozzi, 7’32 Perfetti, 8’50 Faelli, 14’22 Giabbani, 14’50 Barbani, 15’25 Faelli, 15’51 Raggioli, 22’18 Poli, 24’08 Giusti, 24’21 E. Perfetti.

ESPULSIONI: Bruni nel p.t, Barbani nel s.t.