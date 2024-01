Il Cp Tosco Service si sbarazza del Prato nella terza giornata di serie B

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Tosco Service Grosseto, dopo la sconfitta a tavolino della scorsa settimana per gli incidenti di fine gara con il Cgc Viareggio, torna alla vittoria liquidando abbastanza facilmente (12-0) il Prato nella terza giornata del campionato di serie B. La formazione di Fabio Bellan, che tra infortuni e squalifiche, ha dovuto fare a meno di cinque giocatori, ha messo in campo grinta e determinazione e con l’aiuto di Salvadori, Filippeschi, Bardini e Saletti è riuscita a trasformare in una passeggiata la gara con il Super Glanz. In campo inizialmente con Irace, Giusti, Giabbani, Nerozzi e Filippeschi, la compagine grossetana si è portata sul 4-0 nel giro di dieci minuti dalla rete di Mattia Giabbani, bomber di giornata con quattro reti. Il Cp è andato al riposo sul 6-0 e nei secondi venticinque minuti ha firmato altrettanti gol, mandando tra l’altro in rete tutti i giocatori a disposizione. Il Prato ha trovato un muro e può recriminare solo per aver fallito un tiro diretto con Barbani.



Tosco Service Grosseto-Super Glanz Prato 12-0

TOSCO SERVICE GROSSETO: Irace, Saletti; Giusti, Salvadori, Giabbani, Bardini, Casini, Nerozzi, Burroni, Filippeschi. All. Fabio Bellan.

SUPER GLANZ PRATO: Masala; Raggioli, Barbani, Mugnai, Bucci, Targetti, Ciardelli, Colzi. All. Mirko Masala.

ARBITRO: Daniele Moretti.

RETI: nel p.t. 4’45 Giabbani, 6’35 Giabbani (p.p.), 12’33 Salvadori, 15’05 Giusti, 21’22 Salvadori, 21’51 Nerozzi; nel s.t. 6’23 Giabbani, 12’02 Filippeschi, 12’30 Bardini, 19’03 Casini, 19’24 Giabbani (p.p.), 23’23 Burroni.

ESPULSIONI TEMPORANEE: Filippeschi, Barbani (2), Ciardelli.

I risultati della terza giornata: Cp Grosseto-Prato 12-0, Rotellistica Camaiore-Versilia Forte 5-6, Cgc Viareggio-Viareggio Hockey 0-18.

La classifica: Viareggio Hockey, Tosco Service Grosseto, Versilia Forte 6; Blue Factor Castiglione e Cgc Viareggio 3; Rotellistica Camaiore e Prato 0.

Prossima giornata: Viareggio Hockey-Grosseto, Castiglione-Prato (4 febbraio); Versilia Forte-Cgc Viareggio (20 febbraio).