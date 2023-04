Il CP quinto classificato al torneo internazionale giovanile di Calafell

Grosseto: Il Circolo Pattinatori 1951 chiude il 2° torneo internazionale MNSport Rink Hockey 2023, che si è svolto a Calafell, in Spagna, con un lusinghiero quinto posto. I piccoli atleti allenati da Fabio Bellan, una mista degli under 11 Papini e degli under 13 Tuttauto Davitti, nella finale per il 5°-6° posto, disputata sabato mattina, hanno superato per 7-3 la Rotellistica Camaiore, terza classificata nel girone B. Per il Grosseto sono andati a segno Alexander Convertiti Mann (4 reti), Gabriele Sorbo, Edward Convertiti Mann e Alessio Tonini. Il quintetto del Cp archivia dunque questa bellissima esperienza in Catalogna con due vittorie e due sconfitte. I biancorossi hanno battuto all’esordio con Dornbirn (Austria) per 4-1, poi giovedì hanno perso con le spagnole Lleidanet Alpicat (3-1) e Calafell (7-4).

La squadra grossetana era formata da Alessio Tonini, Andrea Conti, Alexander e Edward Convertiti Mann, Viola Ugas, Alice e Gabriele Sorbo, Niccolò Amerighi. All. Fabio Bellan.