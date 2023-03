Il Cp Hobbystore recupera martedì la decima di A2 a Viareggio.

Ottavo successo per gli under 11

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Hobbystore recupera martedì sera alle 21 la nona giornata del campionato di serie A2 sulla pista del Pumas Viareggio. I ragazzi di Carlo Gucci, che non hanno ancora smaltito la rabbia per la sconfitta nel derby con l’Acea Follonica (arrivata a fil di sirena), proveranno ad allontanarsi dalla zona bassa della classifica, in vista di uno scontro di fuoco, in programma sabato pomeriggio alle 17 sulla pista di via Mercurio contro il Roller Matera, che affianca i grossetani al penultimo posto.

Il duello al Palasport “Dorando Petri” di Viareggio si presenta impegnativo per Salvadori e compagni, contro un quintetto che vuole staccarsi dal Forte dei Marmi al terzo posto. Tutto lascia insomma prevedere un buon confronto. Mister Gucci dovrà rinunciare a Lorenzo Alfieri, squalificato, dopo l’ingiusta espulsione contro il Follonica. Nella lista dei convocati c’è anche Serse Cabella, che sta cercando di conservare la migliore condizione per gli Europei under 23 in Portogallo ai quali parteciperà a inizio aprile.

I convocati: Bruni, Del Viva; Saitta, Salvadori, Borracelli, Nerozzi, Cabella, Giusti, Battaglia. All. Carlo Gucci.

La classifica: Giovinazzo 26; Bluefactor Castiglione 25; Pumas Viareggio e Forte dei Marmi 18; Rotellistica Camaiore 13; Gamma Sarzana 11; Campolongo Salerno 7; Roller Matera e Hobbystore Grosseto 6; Acea Follonica 5.

Under 11. La formazione under 11 del Cp Papini ha intanto conquistato domenica mattina l’ottava vittoria in campionato, superando per 2-0 il Sarzana B. I ragazzi di Fabio Bellan si sono portati in vantaggio dopo un minuto e mezzo del primo tempo grazie a Niccolò Amerighi e hanno raddoppiato a 1’22 dalla fine del match con Gabriele Sorbo, dopo aver fallito un tiro diretto con Tommaso Spinosa.

La formazione del Papini: Sinjari; Alice Sorbo, Bordan, Gabriele Sorbo, Amerighi, Uguzzoni, Spinosa. All. Fabio Bellan.

Prossimo impegno il 26 aprile alle 10 sulla pista della Rotellistica Camaiore.