Il CP Hobbystore ospita sabato pomeriggio alle 16 il Forte dei Marmi

Grosseto: Secondo turno interno consecutivo per l’Hobbystore Circolo Pattinatori, impegnata sabato pomeriggio alle 16 sulla pista di via Mercurio, nel derby toscano con l’SGS Forte dei Marmi. Il quintetto allenato da Carlo Gucci ha il morale alto per aver conquistato la prima vittoria dell’anno contro il Campolongo Salerno, al termine di 40 minuti che hanno mostrato tutto il carattere e la grinta di Saitta e compagni, che hanno tenuto testa a un avversario ostico e contro i rossoblù, che hanno un punto in meno in classifica, proveranno a continuare la serie positiva.

La vivacità dei giovani Battaglia, Bianchi e Alfieri, le belle parate di Bruno, unite all’esperienza del resto del gruppo (Salvadori gioca con l’entusiasmo di un ragazzino) fanno del Circolo Pattinatori Edilfox una squadra che può togliersi diverse soddisfazioni in questa stagione. L’obiettivo che si è posto il tecnico è duplice, conservare la categoria e far crescere i giovani che fanno parte della rosa, in prospettiva di un loro inserimento nella formazione di serie A1. Saitta e compagni hanno quattro punti di vantaggio sul Sarzana ultimo in classifica e sabato pomeriggio punteranno a fare qualche altro passo avanti. Per i grossetani sarà una gara impegnativa: i versiliesi sono reduci dalla prima vittoria stagionale, a spese dell’Acea Follonica per 7-2.

Il Cp si presenta a questo appuntamento a ranghi completi: Bruni, Spinetti; Saitta, Salvadori, Borracelli, Gucci, Nerozzi, Alfieri, Battaglia, Bianchi. All. Fabio Bellan.