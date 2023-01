Il CP Hobbystore cerca la prima vittoria in A2 contro il Campongo Salerno

Grosseto: Secondo impegno casalingo stagionale per il Circolo Pattinatori Hobbystore che oggi pomeriggio alle 17 riceve la visita del Campolongo Salerno sulla pista Mario Parri di via Mercurio. I ragazzi di Carlo Gucci, che potrà contare oggi sull’aiuto di Fabio Bellan, per poter dare una mano anche da giocatore, sono reduci da due buone prestazioni che hanno portato però un solo punto in classifica, quello ottenuto con l’Acea Follonica nell’Opening Day.

La formazione campana, allenata da Massimo Giudice, arriva in Maremma con tre punti in classifica dopo aver perso contro il Pumas Viareggio e aver avuto ragione (5-2) dei follonichesi di Franco Polverini. L’Hobbystore, che recupera per l’occasione sia Alessandro Saitta che Matteo Battaglia, che hanno saltato per problemi di lavoro la trasferta di Matera, punta a conquistare la prima vittoria contro un avversario ostico ma sicuramente alla portata dei biancorossi grossetani. Mister Carlo Gucci in settimana ha lavorato con i ragazzi sulla tenuta fisica, in modo da dare continuità al gioco per cinquanta minuti, visto che nei primi due tempi delle gare disputate la squadra è andata al riposo in vantaggio.

I convocati: Bruni, Spinetti; Alfieri, Bianchi, Salvadori, Borracelli, Gucci, Saitta, Battaglia, Nerozzi.

Il programma della terza giornata del girone B: Hobbystore Grosseto-Campolongo Salerno, Indeco Giovinazzo-Blue Factor Castiglione, Rotellistica Camaiore-Decom Roller Matera, SGS Forte dei Marmi-Acea Follonica, Gamma Sarzana-Pumas Viareggio.

Classifica: Castiglione e Viareggio 6; Giovinazzo 4; Salerno e Matera 3; Grosseto, Camaiore, Follonica 1; Forte dei Marmi, Sarzana 0.