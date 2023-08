Il CP Grosseto si candida per organizzare primo turno di Champions League

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto ha ufficialmente presentato la candidatura per organizzare, nel centro sportivo di via Mercurio, il girone B del primo turno di Champions League, in programma dal 13 al 15 ottobre.

I ragazzi di Michele Achilli - che inizieranno la preparazione lunedì prossimo, 28 agosto, semifinalisti nella passata stagione di serie A, sono stati inseriti in un gruppo che comprende anche Noisy Le Grand, quarto nel campionato francese con 41 punti; Walsum Duisburg, la squadra più scudettata di Germania con 16 titoli, finalista lo scorso anno, battuta per due gare a zero dall’Herringen; e Tomar, settimo classificato in Portogallo.

La World Skate Europe ha provveduto intanto alla compilazione del calendario.

Venerdì 13 ottobre: ore 19 Noisy Le Grand-Circolo Pattinatori, ore 21 Tomar-Walsum.

Sabato 14 ottobre: ore 16 Circolo Pattinatori Grosseto-Tomar, ore 18 Walsum-Noisy Le Grand.

Domenica 15 ottobre: ore 14 Circolo Pattinatori Grosseto-Walsum, ore 16 Noisy Le Grand-Tomar.

La commissione valuterà nei prossimi giorni le candidature pervenute (nel girone A c’è anche quella del Follonica, mentre per il girone D s’è proposto il Valdagno) e ufficializzerà le location del primo turno. Rimane il fatto che un concentramento a Grosseto sarebbe motivo di orgoglio per la società del presidente Stefano Osti e per gli sportivi che nella parte finale di stagione hanno trascinato Saavedra e compagni alla conquista di risultati mai raggiunti in passato.