Il Cp Grosseto pareggia con il Prato e vince il girone H della Coppa Italia di serie B

Obiettivo centrato per la formazione di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto che conclude con un pareggio (2-2) il penultimo atto della Coppa Italia, contro lo Startit Prato.

Grosseto: Un successo che consente ai ragazzi di Massimo Mariotti e Marco Zanobi di vincere il girone H e di trovare la seconda dell’altro girone toscano nel secondo turno della manifestazione che apre la stagione. Il Prato, per l’indisponibilità del Pala Rogai, ha chiesto l’ospitalità alla società del presidente Osti. Il confronto che è venuto fuori è stato divertente, con tante occasioni da una parte dall’altra, anche se il risultato è sempre stato molto stretto. Il quintetto di Enrico Bernardini recrimina per aver fallito i cinque tiri diretti a disposizione (quattro rigori e una punizione di prima) ma anche il Grosseto ha le sue buone ragioni per uscire con un po’ di amaro in bocca per la mancata vittoria. A sbloccare il risultato è stato il capitano biancorosso, il rientrante Riccardo Bruzzi, che a nove minuti dalla fine ha superato il portiere laniero. Immediata la reazione della formazione pratese con Alberto Capuano, mentre il rigore trasformato da Mattia Giabbani ha consentito al Circolo Pattinatori di andare all’intervallo in vantaggio per 2-1. Nella ripresa, al 10’, Lorenzo Capuano ha firmato il 2-2, che è poi diventato anche il risultato finale del match. Domenica prossima, ultimo impegno eliminatorio per il Grosseto sulla pista amica di via Mercurio contro il giovanissimo Follonica.

Startit Prato-Cp Grosseto 2-2



HOCKEY PRATO: Vespi, Masala; Baldesi, Capuano Lorenzo, Barbani, Benelli, Mugnai, Santoro, Capuano Alberto, Poli. All. Enrico Bernardini.

CP GROSSETO: Squarcia, Saletti; Bruzzi, Giabbani, Montomoli, Bardini, Cardi, Giusti, Bianchi, Perfetti. All. Massimo Mariotti.

ARBITRO: Galoppi di Gavorrano.

RETI: nel p.t 15’43 Bruzzi, 18’48 Alberto Capuano, 20’37 Giabbani (rig.); nel s.t. 9’32 Lorenzo Capuano.